У Києві та Дніпрі на деяких ділянках змінено швидкісний режим: де діють обмеження
З 1 листопада у Києві та Дніпрі змінено швидкісний режим на деяких ділянках. У столиці обмеження швидкості руху зменшено з 80 км/год до 50 км/год на чотирьох ділянках, а у Дніпрі – з 70 км/год до 50 км/год.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
"Відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год", - повідомив Білошицький.
У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).
У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:
- вулиця Набережна Заводська, за винятком ділянок: за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
- вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
- шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
- шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро";
- вулиця Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
- міст Центральний;
- міст Кайдацький;
- міст Усть-Самарський.
На вулицях та дорогах, де здійснюється автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху, комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість.
Зокрема, такі комплекси діють:
- у Києві — на Набережному шосе, 4;
- у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А.
