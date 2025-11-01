У Києві та Дніпрі на деяких ділянках змінено швидкісний режим: де діють обмеження

З 1 листопада у Києві та Дніпрі змінено швидкісний режим на деяких ділянках. У столиці обмеження швидкості руху зменшено з 80 км/год до 50 км/год на чотирьох ділянках, а у Дніпрі – з 70 км/год до 50 км/год.