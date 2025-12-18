$42.340.15
Эксклюзив
13:04 • 4816 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 10666 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 2190 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 10164 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 12294 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 12986 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 20627 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 29949 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40489 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56327 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Киев получил бюджет на 2026 год в более чем 100 миллиардов гривен

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год, составляющий более 106 миллиардов гривен. По словам мэра Виталия Кличко, смета сбалансирована и обеспечивает поддержку жизнедеятельности города, помощь военным и социально незащищенным киевлянам.

Киев получил бюджет на 2026 год в более чем 100 миллиардов гривен

Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год – на уровне более 106 млрд грн. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Смета сбалансирована – в тех условиях, в которых работает экономика Киева. И в тех потребностях жизнеобеспечения столицы и ее жителей 

- сообщил Кличко.

По его словам, важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты.

Чтобы мы могли и поддерживать жизнедеятельность столицы, и предоставлять необходимые услуги жителям, и помогать военным и ветеранам, социально незащищенным киевлянам

- резюмировал Кличко.

Зеленский подписал Бюджет-202610.12.25, 18:59 • 35478 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаКиев
Государственный бюджет
Война в Украине
Киевский городской совет
Виталий Кличко
Киев