Киев получил бюджет на 2026 год в более чем 100 миллиардов гривен
Киев • УНН
Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год, составляющий более 106 миллиардов гривен. По словам мэра Виталия Кличко, смета сбалансирована и обеспечивает поддержку жизнедеятельности города, помощь военным и социально незащищенным киевлянам.
Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год – на уровне более 106 млрд грн. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Смета сбалансирована – в тех условиях, в которых работает экономика Киева. И в тех потребностях жизнеобеспечения столицы и ее жителей
По его словам, важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты.
Чтобы мы могли и поддерживать жизнедеятельность столицы, и предоставлять необходимые услуги жителям, и помогать военным и ветеранам, социально незащищенным киевлянам
