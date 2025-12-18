Киев получил бюджет на 2026 год в более чем 100 миллиардов гривен

Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год – на уровне более 106 млрд грн. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Смета сбалансирована – в тех условиях, в которых работает экономика Киева. И в тех потребностях жизнеобеспечения столицы и ее жителей - сообщил Кличко.

По его словам, важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты.

Чтобы мы могли и поддерживать жизнедеятельность столицы, и предоставлять необходимые услуги жителям, и помогать военным и ветеранам, социально незащищенным киевлянам - резюмировал Кличко.

