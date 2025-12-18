$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 4694 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 10531 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 2076 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 10096 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 12234 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 12952 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 20596 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29937 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40480 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56320 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Київ отримав бюджет на 2026 рік у понад 100 мільярдів гривень

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік, що становить понад 106 мільярдів гривень. За словами мера Віталія Кличка, кошторис збалансований та забезпечує підтримку життєдіяльності міста, допомогу військовим та соціально незахищеним киянам.

Київ отримав бюджет на 2026 рік у понад 100 мільярдів гривень

Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік - на рівні понад 106 млрд грн. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Кошторис збалансований - у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців 

- повідомив Кличко.

За його словами, важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти.

Щоб ми могли і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим та ветеранам, соціально незахищеним киянам

- резюмував Кличко.

Антоніна Туманова

ЕкономікаКиїв
Державний бюджет
Війна в Україні
Київська міська рада
Віталій Кличко
Київ