Київ отримав бюджет на 2026 рік у понад 100 мільярдів гривень

Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік - на рівні понад 106 млрд грн. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Кошторис збалансований - у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців - повідомив Кличко.

За його словами, важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти.

Щоб ми могли і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим та ветеранам, соціально незахищеним киянам - резюмував Кличко.

Зеленський підписав Бюджет-2026