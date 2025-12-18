Київ отримав бюджет на 2026 рік у понад 100 мільярдів гривень
Київ • УНН
Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік, що становить понад 106 мільярдів гривень. За словами мера Віталія Кличка, кошторис збалансований та забезпечує підтримку життєдіяльності міста, допомогу військовим та соціально незахищеним киянам.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Кошторис збалансований - у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців
За його словами, важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти.
Щоб ми могли і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим та ветеранам, соціально незахищеним киянам
