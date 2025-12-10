$42.180.11
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 4650 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 11895 перегляди
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 14886 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 16514 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 20915 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
11:35 • 16410 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14271 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25221 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 17167 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Зеленський підписав Бюджет-2026

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік. Інформація про це розміщена на сайті парламенту.

Зеленський підписав Бюджет-2026

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

"10.12.2025 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

За даними Мінфіну, Державний бюджет на 2026 рік передбачає:

  • доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн до 2025 року);
    • видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);
      • потреба у зовнішній підтримці — 2 трлн 79 млрд грн.

        Основні пріоритети Бюджету-2026, як повідомили у Мінфіні:

        • оборона і безпека — 2 трлн 807,1 млрд грн (27,2% ВВП);
          • ветеранська політика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн);
            • соціальний захист — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн);
              • освіта — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн);
                • наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн);
                  • охорона здоров’я — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн);
                    • підтримка ВПО — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн);
                      • демографічні програми — 24,5 млрд грн;
                        • підтримка економіки — 51,8 млрд грн;
                          • житлова політика — 47 млрд грн;
                            • агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн);
                              • трансферти місцевим бюджетам — 283,9 млрд грн;
                                • публічні інвестиції — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).

                                  Доповнення

                                  Ухвалення Бюджету-2026 є однією з передумов затвердження МВФ нової програми для України, але не єдиною.

                                  МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-202605.12.25, 10:37 • 54602 перегляди

                                  Юлія Шрамко

                                  ЕкономікаПолітика
                                  Державний бюджет
                                  Володимир Зеленський
                                  Україна