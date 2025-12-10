Зеленский подписал Бюджет-2026
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о Государственном бюджете Украины на 2026 год. Информация об этом размещена на сайте парламента.
Детали
"10.12.2025 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
По данным Минфина, Государственный бюджет на 2026 год предусматривает:
- доходы — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн к 2025 году);
- расходы — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);
- потребность во внешней поддержке — 2 трлн 79 млрд грн.
Основные приоритеты Бюджета-2026, как сообщили в Минфине:
- оборона и безопасность — 2 трлн 807,1 млрд грн (27,2% ВВП);
- ветеранская политика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн);
- социальная защита — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн);
- образование — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн);
- наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн);
- здравоохранение — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн);
- поддержка ВПЛ — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн);
- демографические программы — 24,5 млрд грн;
- поддержка экономики — 51,8 млрд грн;
- жилищная политика — 47 млрд грн;
- агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн);
- трансферты местным бюджетам — 283,9 млрд грн;
- публичные инвестиции — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).
Дополнение
Принятие Бюджета-2026 является одним из условий утверждения МВФ новой программы для Украины, но не единственным.
