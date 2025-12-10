$42.180.11
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ
16:59 • 1482 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 6134 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 12829 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 15506 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 16915 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 16556 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14344 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25693 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17210 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский подписал Бюджет-2026

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о Государственном бюджете Украины на 2026 год. Информация об этом размещена на сайте парламента.

Зеленский подписал Бюджет-2026

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый законопроект о Государственном бюджете Украины на 2026 год, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"10.12.2025 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

По данным Минфина, Государственный бюджет на 2026 год предусматривает:

  • доходы — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн к 2025 году);
    • расходы — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);
      • потребность во внешней поддержке — 2 трлн 79 млрд грн.

        Основные приоритеты Бюджета-2026, как сообщили в Минфине:

        • оборона и безопасность — 2 трлн 807,1 млрд грн (27,2% ВВП);
          • ветеранская политика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн);
            • социальная защита — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн);
              • образование — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн);
                • наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн);
                  • здравоохранение — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн);
                    • поддержка ВПЛ — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн);
                      • демографические программы — 24,5 млрд грн;
                        • поддержка экономики — 51,8 млрд грн;
                          • жилищная политика — 47 млрд грн;
                            • агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн);
                              • трансферты местным бюджетам — 283,9 млрд грн;
                                • публичные инвестиции — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).

                                  Дополнение

                                  Принятие Бюджета-2026 является одним из условий утверждения МВФ новой программы для Украины, но не единственным.

                                  МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-202605.12.25, 10:37 • 54627 просмотров

                                  Юлия Шрамко

                                  ЭкономикаПолитика
                                  Государственный бюджет
                                  Владимир Зеленский
                                  Украина