Экс-секретарь Киевсовета Бондаренко останется под круглосуточным домашним арестом до октября

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Печерский суд продлил меру пресечения Владимиру Бондаренко в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 октября 2025 года. Ему инкриминируют служебную халатность и пособничество в уклонении военнослужащего от исполнения обязанностей.

Экс-секретарь Киевсовета Бондаренко останется под круглосуточным домашним арестом до октября

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему заместителю городского головы – секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко. По решению суда, он будет находиться под круглосуточным домашним арестом как минимум до 10 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, должностному лицу инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, а также пособничество в уклонении военнослужащего от исполнения обязанностей службы.

Уголовное производство ведется под процессуальным руководством городской прокуратуры следователями ГБР в Киеве. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Напомним

10 июля правоохранители сообщили о подозрении бывшему секретарю Киевсовета - экс-советнику и заместителю Киевского городского головы Владимиру Бондаренко. Его подозревают в безосновательном начислении зарплаты сотруднику аппарата горсовета и содействии уклонению от военной службы.

Позже Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 сентября. Ему также приказано сдать паспорта во избежание выезда за границу.

Справка

Бондаренко с 2020 по 2025 годы работал заместителем городского головы Киева - секретарем Киевского городского совета, а также был депутатом Киевского городского совета 9 созыва.

В апреле этого года Бондаренко подал заявление о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета, которое поддержал Киевсовет. До этого Бондаренко пытались отправить в отставку тайным голосованием из-за фигурирования в земельном деле Комарницкого.

В мае 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского университета им. Франко и на основании этого получил степень специалиста в КНУ им. Шевченко.

Степан Гафтко

