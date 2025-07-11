Суд обрав запобіжний захід екссекретарю Київради Бондаренку

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови Володимиру Бондаренку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це УНН повідомляє із посиланням на речницю Київської міської прокуратури Ірину Винокурову.

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Володимиру Бондаренку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 вересня – без носіння електронного браслета. Підозрюваний також має здати паспорти для не виїзду за кордон.

Нагадаємо

10 липня правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови Володимиру Бондаренку. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби.

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Бондаренко із 2020 по 2025 роки працював заступником міського голови Києва – секретарем Київської міської ради, а також був депутатом Київської міської ради 9 скликання.

У квітні цього року Бондаренко подав заяву про дострокове припинення повноважень секретаря Київради, яке підтримала Київрада. До цього Бондаренка намагались відправити у відставку таємним голосуванням через фігурування у земельній справі Комарницького.

У травні 2017 року журналісти "Схем" опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що Бондаренко має підробний диплом бакалавра Львівського університету ім. Франка і на підставі цього отримав ступінь спеціаліста в КНУ ім. Шевченка.