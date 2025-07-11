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Суд избрал меру пресечения экс-секретарю Киевсовета Бондаренко

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 сентября. Ему также предписано сдать паспорта во избежание выезда за границу.

Суд избрал меру пресечения экс-секретарю Киевсовета Бондаренко

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему секретарю Киевсовета – экс-советнику и заместителю Киевского городского головы Владимиру Бондаренко в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Ирину Винокурову.

Детали

Владимиру Бондаренко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 сентября – без ношения электронного браслета. Подозреваемый также должен сдать паспорта для невыезда за границу.

Напомним

10 июля правоохранители сообщили о подозрении бывшему секретарю Киевсовета – экс-советнику и заместителю Киевского городского головы Владимиру Бондаренко. Его подозревают в безосновательном начислении зарплаты сотруднику аппарата горсовета и содействии уклонению от военной службы.

Справка

Бондаренко с 2020 по 2025 годы работал заместителем городского головы Киева – секретарем Киевского городского совета, а также был депутатом Киевского городского совета 9 созыва.

В апреле этого года Бондаренко подал заявление о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета, которое поддержал Киевсовет. До этого Бондаренко пытались отправить в отставку тайным голосованием из-за фигурирования в земельном деле Комарницкого.

В мае 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского университета им. Франко и на основании этого получил степень специалиста в КНУ им. Шевченко.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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