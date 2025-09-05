Екссекретаря Київради Бондаренка залишиться під цілодобовим домашнім арештом до жовтня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міського голови – секретарю Київради Володимиру Бондаренку. За рішенням суду, він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 10 жовтня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, посадовцю інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків, а також пособництво в ухиленні військовослужбовця від виконання обов’язків служби.

Кримінальне провадження ведеться за процесуального керівництва міської прокуратури слідчими ДБР у Києві. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо

10 липня правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради - ексраднику та заступнику Київського міського голови Володимиру Бондаренку. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби.

Пізніше Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому секретареві Київради Володимиру Бондаренку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 вересня. Йому також наказано здати паспорти для уникнення виїзду за кордон.

Довідково

Бондаренко із 2020 по 2025 роки працював заступником міського голови Києва - секретарем Київської міської ради, а також був депутатом Київської міської ради 9 скликання.

У квітні цього року Бондаренко подав заяву про дострокове припинення повноважень секретаря Київради, яке підтримала Київрада. До цього Бондаренка намагались відправити у відставку таємним голосуванням через фігурування у земельній справі Комарницького.

У травні 2017 року журналісти "Схем" опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що Бондаренко має підробний диплом бакалавра Львівського університету ім. Франка і на підставі цього отримав ступінь спеціаліста в КНУ ім. Шевченка.