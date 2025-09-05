Екссекретаря Київради Бондаренка залишиться під цілодобовим домашнім арештом до жовтня

$41.350.02
48.130.07
ukenru
12:12 • 1730 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 12157 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 21229 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 18861 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 33904 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 34653 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 49543 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41506 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41385 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41608 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
40%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 11672 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 10967 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 22995 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 20215 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 8954 перегляди
Публікації
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 6054 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 23235 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 33904 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 28638 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 62811 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ужгород
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 24680 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 62811 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 24828 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 29996 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 31657 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
Ракетна система С-400
E-6 Mercury
Детонатор

Екссекретаря Київради Бондаренка залишиться під цілодобовим домашнім арештом до жовтня

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Печерський суд продовжив запобіжний захід Володимиру Бондаренку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10 жовтня 2025 року. Йому інкримінують службову недбалість та пособництво в ухиленні військовослужбовця від виконання обов’язків.

Екссекретаря Київради Бондаренка залишиться під цілодобовим домашнім арештом до жовтня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міського голови – секретарю Київради Володимиру Бондаренку. За рішенням суду, він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 10 жовтня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, посадовцю інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків, а також пособництво в ухиленні військовослужбовця від виконання обов’язків служби.

Кримінальне провадження ведеться за процесуального керівництва міської прокуратури слідчими ДБР у Києві. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо

10 липня правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради - ексраднику та заступнику Київського міського голови Володимиру Бондаренку. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби.

Пізніше Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому секретареві Київради Володимиру Бондаренку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 вересня. Йому також наказано здати паспорти для уникнення виїзду за кордон.

Довідково

Бондаренко із 2020 по 2025 роки працював заступником міського голови Києва - секретарем Київської міської ради, а також був депутатом Київської міської ради 9 скликання.

У квітні цього року Бондаренко подав заяву про дострокове припинення повноважень секретаря Київради, яке підтримала Київрада. До цього Бондаренка намагались відправити у відставку таємним голосуванням через фігурування у земельній справі Комарницького.

У травні 2017 року журналісти "Схем" опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що Бондаренко має підробний диплом бакалавра Львівського університету ім. Франка і на підставі цього отримав ступінь спеціаліста в КНУ ім. Шевченка.

Степан Гафтко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Державний кордон України
Київська міська рада
Київ