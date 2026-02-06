$43.140.03
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 33792 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 37925 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 30716 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 44410 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 81196 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 32812 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30733 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23337 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15983 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15407 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
5 февраля, 15:05
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 33792 просмотра
5 февраля, 10:05
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 81196 просмотра
4 февраля, 11:15
3 февраля, 14:37
Генпрокурор Кравченко: директор КП в Киеве задержан за вымогательство 1,2 млн грн за подписание контракта с победителем тендера

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Генпрокурор сообщил о задержании директора коммунального предприятия КГГА. Он требовал 1,2 млн грн за подписание контракта с компанией, выигравшей тендер на 8,29 млн грн.

Генпрокурор Кравченко: директор КП в Киеве задержан за вымогательство 1,2 млн грн за подписание контракта с победителем тендера

В Киеве директора коммунального предприятия задержали по делу об "откате" за подписание контракта с компанией, выигравшей государственный тендер, в размере 10-15% от суммы договора в 1 198 000 гривен, при получении денег, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Когда честно выигранный тендер становится поводом для вымогательства. Предприятие честно выиграло государственный тендер, но за право его выполнить с него требовали деньги", - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, открытую закупку, объявленную коммунальным некоммерческим предприятием исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) КНП "Образовательное агентство города Киева" выиграла частная компания. Предметом тендера была закупка учебного оборудования на 8,29 млн грн. Процедура состоялась публично.

"А дальше - то, что бизнес хорошо знает, но о чем редко говорят вслух. После определения победителя директор коммунального предприятия инициировал личную встречу с представителями компании. Не для обсуждения условий поставки. Не для уточнения технических деталей. Во время этой встречи прозвучало прямое требование: за подписание контракта и отсутствие искусственных препятствий в расчетах необходимо передать 10-15% от суммы договора. В деньгах - 1 198 000 гривен", - сообщил Кравченко.

Факты вымогательства зафиксированы материалами негласных следственных действий. Директор коммунального предприятия задержан при получении этой суммы

- указал Генпрокурор.

По его словам, решается вопрос избрания меры пресечения.

Для меня в этом деле принципиально одно. Коррупция сегодня часто выглядит не как "конверт на старте", а как давление после честно выигранного тендера. Когда предпринимателю дают понять: либо ты платишь, либо система создаст тебе проблемы. Чиновник не имеет права торговать подписью и расчетами. Если бизнес выбирает работать честно - государство обязано защитить его выбор. Работаем дальше

- подчеркнул Кравченко.

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Техника
Государственный бюджет
Социальная сеть
Руслан Кравченко
Бюро экономической безопасности Украины
Киевский городской совет
Киев