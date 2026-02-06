Генпрокурор Кравченко: директор КП в Киеве задержан за вымогательство 1,2 млн грн за подписание контракта с победителем тендера

В Киеве директора коммунального предприятия задержали по делу об "откате" за подписание контракта с компанией, выигравшей государственный тендер, в размере 10-15% от суммы договора в 1 198 000 гривен, при получении денег, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

"Когда честно выигранный тендер становится поводом для вымогательства. Предприятие честно выиграло государственный тендер, но за право его выполнить с него требовали деньги", - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, открытую закупку, объявленную коммунальным некоммерческим предприятием исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) КНП "Образовательное агентство города Киева" выиграла частная компания. Предметом тендера была закупка учебного оборудования на 8,29 млн грн. Процедура состоялась публично.

"А дальше - то, что бизнес хорошо знает, но о чем редко говорят вслух. После определения победителя директор коммунального предприятия инициировал личную встречу с представителями компании. Не для обсуждения условий поставки. Не для уточнения технических деталей. Во время этой встречи прозвучало прямое требование: за подписание контракта и отсутствие искусственных препятствий в расчетах необходимо передать 10-15% от суммы договора. В деньгах - 1 198 000 гривен", - сообщил Кравченко.

По его словам, решается вопрос избрания меры пресечения.

Для меня в этом деле принципиально одно. Коррупция сегодня часто выглядит не как "конверт на старте", а как давление после честно выигранного тендера. Когда предпринимателю дают понять: либо ты платишь, либо система создаст тебе проблемы. Чиновник не имеет права торговать подписью и расчетами. Если бизнес выбирает работать честно - государство обязано защитить его выбор. Работаем дальше