110 тысяч гривен "откатов" за поставку запчастей для военных: задержан чиновник ГПСУ

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

Чиновник автомобильной службы воинской части ГПСУ задержан за вымогательство 10% от стоимости автозапчастей, поставляемых для нужд военных. Общая сумма взятки составила 110 тыс. грн, задокументировано три факта получения средств.

110 тысяч гривен "откатов" за поставку запчастей для военных: задержан чиновник ГПСУ

Задержан сотрудник автомобильной службы воинской части Государственной пограничной службы Украины, который требовал "откат" за поставку запчастей для воинских частей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, мужчина получал от частного предпринимателя 10% от стоимости автомобильных запчастей, поставляемых для нужд военных. Общая сумма - 110 тыс. грн. Закупки проводились в рамках публичных процедур для обеспечения транспорта, используемого в зоне боевых действий.

Правоохранители задокументировали три факта получения средств (июль и сентябрь 2025 года). 2 января 2026 года во время получения очередной части неправомерной выгоды должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины 

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана обвинительным приговором суда.

Напомним

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП, признав необоснованными активы семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП на сумму более 3,8 млн. гривен. В доход государства взыскан дом с землей и стоимость одного из автомобилей.

Алла Киосак

Украина