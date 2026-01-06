$42.420.13
11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзивы
Дом, автомобили и 20 000 долларов наличными: суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя ТЦК и СП

Киев • УНН

 162 просмотра

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП, признав необоснованными активы семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП на сумму более 3,8 млн гривен. В доход государства взысканы дом с землей и стоимость одного из автомобилей.

Дом, автомобили и 20 000 долларов наличными: суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя ТЦК и СП

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП и признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП на сумму более 3,8 млн гривен. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

Речь идет о доме с земельным участком, двух автомобилях, зарегистрированных на жену должностного лица, а также 20 тысячах долларов США, приобретенных супругами.

Коллегия судей ВАКС постановила взыскать в доход государства дом с землей, а также стоимость одного из автомобилей в сумме 786 300 гривен.

Суд постановил взыскать в доход государства дом с землей, а также стоимость одного из автомобилей в сумме 786 300 гривен

- говорится в сообщении.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.

Отметим, что анализом доходов и расходов должностного лица и его семьи установлена невозможность приобретения указанного имущества за счет законных доходов. Кроме того, выяснено, что упомянутое имущество приобретено за наличные, тогда как законные доходы тратились семьей преимущественно безналично

- сообщает САП.

Иск был подан на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Государственного бюро расследований.

Напомним

САП и НАБУ завершили расследование дела о коррупционной сделке в строительной сфере, которая могла нанести государству более 1 млрд гривен убытков. Шести лицам, включая бывшего министра и госсекретаря, сообщено о подозрении.

Алла Киосак

