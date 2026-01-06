Дом, автомобили и 20 000 долларов наличными: суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя ТЦК и СП

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП и признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП на сумму более 3,8 млн гривен. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Речь идет о доме с земельным участком, двух автомобилях, зарегистрированных на жену должностного лица, а также 20 тысячах долларов США, приобретенных супругами.

Коллегия судей ВАКС постановила взыскать в доход государства дом с землей, а также стоимость одного из автомобилей в сумме 786 300 гривен.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.

Отметим, что анализом доходов и расходов должностного лица и его семьи установлена невозможность приобретения указанного имущества за счет законных доходов. Кроме того, выяснено, что упомянутое имущество приобретено за наличные, тогда как законные доходы тратились семьей преимущественно безналично