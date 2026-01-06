Дом, автомобили и 20 000 долларов наличными: суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя ТЦК и СП
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП, признав необоснованными активы семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП на сумму более 3,8 млн гривен. В доход государства взысканы дом с землей и стоимость одного из автомобилей.
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП и признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП на сумму более 3,8 млн гривен. Об этом сообщает САП, передает УНН.
Детали
Речь идет о доме с земельным участком, двух автомобилях, зарегистрированных на жену должностного лица, а также 20 тысячах долларов США, приобретенных супругами.
Коллегия судей ВАКС постановила взыскать в доход государства дом с землей, а также стоимость одного из автомобилей в сумме 786 300 гривен.
Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.
Отметим, что анализом доходов и расходов должностного лица и его семьи установлена невозможность приобретения указанного имущества за счет законных доходов. Кроме того, выяснено, что упомянутое имущество приобретено за наличные, тогда как законные доходы тратились семьей преимущественно безналично
Иск был подан на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Государственного бюро расследований.
