Будинок, автомобілі та 20 000 доларів готівкою: суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника ТЦК та СП

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора САП та визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП на суму понад 3,8 млн гривень. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Йдеться про будинок із земельною ділянкою, два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця, а також 20 тисяч доларів США, набуті подружжям.

Колегія суддів ВАКС постановила стягнути в дохід держави будинок із землею, а також вартість одного з автомобілів у сумі 786 300 гривень.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення повного тексту рішення.

Зазначимо, що аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно за рахунок законних прибутків. Крім того, з’ясовано, що згадане майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково