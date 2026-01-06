$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 4636 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 20244 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 34923 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
5 січня, 19:29 • 38921 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
5 січня, 14:42 • 64807 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
5 січня, 14:05 • 117426 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 54239 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
5 січня, 12:32 • 52753 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47369 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Будинок, автомобілі та 20 000 доларів готівкою: суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника ТЦК та СП

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов САП, визнавши необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП на понад 3,8 млн гривень. До доходу держави стягнуто будинок із землею та вартість одного з автомобілів.

Будинок, автомобілі та 20 000 доларів готівкою: суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника ТЦК та СП

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора САП та визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП на суму понад 3,8 млн гривень. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Деталі

Йдеться про будинок із земельною ділянкою, два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця, а також 20 тисяч доларів США, набуті подружжям.

Колегія суддів ВАКС постановила стягнути в дохід держави будинок із землею, а також вартість одного з автомобілів у сумі 786 300 гривень.

Суд постановив стягнути в дохід держави будинок із землею, а також вартість однієї з автівок у сумі 786 300 гривень

- йдеться у дописі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення повного тексту рішення.

Зазначимо, що аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно за рахунок законних прибутків. Крім того, з’ясовано, що згадане майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково

- повідомляє САП.

Позов було подано на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо

САП і НАБУ завершили розслідування справи про корупційну оборудку в будівельній сфері, яка могла завдати державі понад 1 млрд гривень збитків. Шістьом особам, включаючи колишнього міністра та держсекретаря, повідомлено про підозру.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Нерухомість
ТЦК та СП
Національне антикорупційне бюро України