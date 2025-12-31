$42.390.17
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Корупція в Мінрегіоні: досудове розслідування завершено

Київ • УНН

 • 18 перегляди

САП і НАБУ завершили розслідування справи про корупційну оборудку в будівельній сфері, яка могла завдати державі понад 1 млрд гривень збитків. Шістьом особам, включаючи колишнього міністра та держсекретаря, повідомлено про підозру.

Корупція в Мінрегіоні: досудове розслідування завершено

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України завершили досудове розслідування у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топ посадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд гривень збитків. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Деталі

У червні цього року детективи НАБУ за погодженням із прокурорами САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 6 особам, серед яких:

  • колишній Міністр розвитку громад та територій;
    • колишній державний секретар Мінрегіону;
      • колишній радник Міністра;
        • колишня директорка держпідприємства;
          • забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

            За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки в м. Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства. Посадові особи Міністерства створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією договори, які дозволяли забудову земельної ділянки, а також демонтаж наявних на ній споруд.

            За цими договорами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб зменшити цю кількість, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП

            - йдеться у дописі.

            За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали Міністру й визначеним ним, держсекретарем та директоркою підприємства особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах у м. Києві. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн за квадратний метр. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 18,4 млн гривень.

            Дії Міністра та державного секретаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України, директорки держпідприємства - за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, радника Міністра - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, а забудовника та його довіреної особи – за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 КК України

            - повідомляє САП.

            Нагадаємо

            САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері, яка могла призвести до 1 млрд гривень збитків. Забудовник та посадовці міністерства організували схему із землею в Києві.

            ВАКС арештував ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна, підозрюваного у корупційній схемі в будівельній сфері. Суд встановив заставу в розмірі 20 млн гривень.

            Також УНН повідомляв, що суд переніс обрання запобіжного заходу екс-заступнику міністра розвитку громад та територій у справі про махінації на закупівлях.

            Алла Кіосак

            СуспільствоПолітикаКримінал та НП
            Нерухомість
            Кабінет Міністрів України
            Національне антикорупційне бюро України
            Україна
            Київ