Корупція в Мінрегіоні: досудове розслідування завершено

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України завершили досудове розслідування у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топ посадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд гривень збитків. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Деталі

У червні цього року детективи НАБУ за погодженням із прокурорами САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 6 особам, серед яких:

колишній Міністр розвитку громад та територій;

колишній державний секретар Мінрегіону;

колишній радник Міністра;

колишня директорка держпідприємства;

забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки в м. Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства. Посадові особи Міністерства створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією договори, які дозволяли забудову земельної ділянки, а також демонтаж наявних на ній споруд.

За цими договорами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб зменшити цю кількість, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП - йдеться у дописі.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали Міністру й визначеним ним, держсекретарем та директоркою підприємства особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах у м. Києві. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн за квадратний метр. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 18,4 млн гривень.

Дії Міністра та державного секретаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України, директорки держпідприємства - за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, радника Міністра - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, а забудовника та його довіреної особи – за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 КК України - повідомляє САП.

