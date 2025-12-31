$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 4104 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 9588 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 22418 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 54239 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 38722 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 33307 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 31243 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21590 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19847 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24411 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:27 • 54245 просмотра
Коррупция в Минрегионе: досудебное расследование завершено

Киев • УНН

 • 12 просмотра

САП и НАБУ завершили расследование дела о коррупционной сделке в строительной сфере, которая могла нанести государству более 1 млрд гривен убытков. Шести лицам, включая бывшего министра и госсекретаря, сообщено о подозрении.

Коррупция в Минрегионе: досудебное расследование завершено

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили досудебное расследование по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд гривен убытков. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

В июне этого года детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили о подозрении в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере 6 лицам, среди которых:

  • бывший Министр развития общин и территорий;
    • бывший государственный секретарь Минрегиона;
      • бывший советник Министра;
        • бывшая директор госпредприятия;
          • застройщик и его доверенное лицо (организаторы схемы).

            По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в г. Киеве под строительство жилого комплекса. К реализации схемы привлекли должностных лиц Минрегиона и директора государственного предприятия. Должностные лица Министерства создали условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией договоры, которые позволяли застройку земельного участка, а также демонтаж имеющихся на нем сооружений.

            По этим договорам застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы уменьшить это количество, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП

            - говорится в сообщении.

            За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили Министру и определенным им, госсекретарем и директором предприятия лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах в г. Киеве. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тысяч гривен при минимальной рыночной стоимости около 30 тыс. грн за квадратный метр. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды составил 18,4 млн гривен.

            Действия Министра и государственного секретаря квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, директора госпредприятия - по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины, советника Министра - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а застройщика и его доверенного лица – по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 УК Украины

            - сообщает САП.

            Напомним

            САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере, которая могла привести к 1 млрд гривен убытков. Застройщик и чиновники министерства организовали схему с землей в Киеве.

            ВАКС арестовал экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина, подозреваемого в коррупционной схеме в строительной сфере. Суд установил залог в размере 20 млн гривен.

            Также УНН сообщал, что суд перенес избрание меры пресечения экс-заместителю министра развития общин и территорий по делу о махинациях на закупках.

            Алла Киосак

            ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
            Недвижимость
            Кабинет Министров Украины
            Национальное антикоррупционное бюро Украины
            Украина
            Киев