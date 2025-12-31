Коррупция в Минрегионе: досудебное расследование завершено

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили досудебное расследование по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд гривен убытков. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

В июне этого года детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили о подозрении в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере 6 лицам, среди которых:

бывший Министр развития общин и территорий;

бывший государственный секретарь Минрегиона;

бывший советник Министра;

бывшая директор госпредприятия;

застройщик и его доверенное лицо (организаторы схемы).

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в г. Киеве под строительство жилого комплекса. К реализации схемы привлекли должностных лиц Минрегиона и директора государственного предприятия. Должностные лица Министерства создали условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией договоры, которые позволяли застройку земельного участка, а также демонтаж имеющихся на нем сооружений.

По этим договорам застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы уменьшить это количество, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП - говорится в сообщении.

За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили Министру и определенным им, госсекретарем и директором предприятия лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах в г. Киеве. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тысяч гривен при минимальной рыночной стоимости около 30 тыс. грн за квадратный метр. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды составил 18,4 млн гривен.

Действия Министра и государственного секретаря квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, директора госпредприятия - по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины, советника Министра - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а застройщика и его доверенного лица – по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 УК Украины - сообщает САП.

Напомним

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере, которая могла привести к 1 млрд гривен убытков. Застройщик и чиновники министерства организовали схему с землей в Киеве.

ВАКС арестовал экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина, подозреваемого в коррупционной схеме в строительной сфере. Суд установил залог в размере 20 млн гривен.

Также УНН сообщал, что суд перенес избрание меры пресечения экс-заместителю министра развития общин и территорий по делу о махинациях на закупках.