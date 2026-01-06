$42.420.13
110 тисяч гривень “відкатів” за постачання запчастин для військових: затримали посадовця ДПСУ

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Посадовця автомобільної служби військової частини ДПСУ затримали за вимагання 10% від вартості автозапчастин, що постачалися для потреб військових. Загальна сума хабаря склала 110 тис. грн, задокументовано три факти отримання коштів.

110 тисяч гривень “відкатів” за постачання запчастин для військових: затримали посадовця ДПСУ

Затримано посадовця автомобільної служби військової частини Державної прикордонної служби України, який вимагав "відкат" за постачання запчастин для військових частин. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, чоловік отримував від приватного підприємця 10% від вартості автомобільних запчастин, що постачалися для потреб військових. Загальна сума - 110 тис. грн. Закупівлі проводилися в межах публічних процедур для забезпечення транспорту, який використовується в зоні бойових дій.

Правоохоронці задокументували три факти отримання коштів (липень і вересень 2025 року). 2 січня 2026 року під час одержання чергової частини неправомірної вигоди посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України 

– йдеться у дописі.

Крім того, наголошується, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов САП, визнавши необґрунтованими активи сім'ї колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП на суму понад 3,8 млн. гривень. У дохід держави стягнуто будинок із землею та вартість одного з автомобілів.

Алла Кіосак

Україна