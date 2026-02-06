Генпрокурор Кравченко: директор КП у Києві затриманий за вимагання 1,2 млн грн за підпис контракту з переможцем тендеру

У Києві директора комунального підприємства затримали у справі про "відкат" за підписання контракту з компанією, яка виграла державний тендер, обсягом 10-15% від суми договору у 1 198 000 гривень, під час отримання грошей, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

"Коли чесно виграний тендер стає приводом для вимагання. Підприємство чесно виграло державний тендер, але за право його виконати з нього вимагали гроші", - написав Кравченко.

За даними Генпрокурора, відкриту закупівлю, оголошену комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) КНП "Освітня агенція міста Києва" виграла приватна компанія. Предметом тендеру була закупівля навчального обладнання на 8,29 млн грн. Процедура відбулася публічно.

"А далі - те, що бізнес добре знає, але про що рідко говорять вголос. Після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював особисту зустріч із представниками компанії. Не для обговорення умов поставки. Не для уточнення технічних деталей. Під час цієї зустрічі прозвучала пряма вимога: за підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно передати 10-15% від суми договору. У грошах - 1 198 000 гривень", - повідомив Кравченко.

З його слів, вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Для мене в цій справі принципове одне. Корупція сьогодні часто виглядає не як "конверт на старті", а як тиск після чесно виграного тендеру. Коли підприємцю дають зрозуміти: або ти платиш, або система створить тобі проблеми. Чиновник не має права торгувати підписом і розрахунками. Якщо бізнес обирає працювати чесно - держава зобов’язана захистити його вибір. Працюємо далі