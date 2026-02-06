$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Генпрокурор Кравченко: директор КП у Києві затриманий за вимагання 1,2 млн грн за підпис контракту з переможцем тендеру

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Генпрокурор повідомив про затримання директора комунального підприємства КМДА. Він вимагав 1,2 млн грн за підписання контракту з компанією, яка виграла тендер на 8,29 млн грн.

Генпрокурор Кравченко: директор КП у Києві затриманий за вимагання 1,2 млн грн за підпис контракту з переможцем тендеру

У Києві директора комунального підприємства затримали у справі про "відкат" за підписання контракту з компанією, яка виграла державний тендер, обсягом 10-15% від суми договору у 1 198 000 гривень, під час отримання грошей, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Коли чесно виграний тендер стає приводом для вимагання. Підприємство чесно виграло державний тендер, але за право його виконати з нього вимагали гроші", - написав Кравченко.

За даними Генпрокурора, відкриту закупівлю, оголошену комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) КНП "Освітня агенція міста Києва" виграла приватна компанія. Предметом тендеру була закупівля навчального обладнання на 8,29 млн грн. Процедура відбулася публічно.

"А далі - те, що бізнес добре знає, але про що рідко говорять вголос. Після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював особисту зустріч із представниками компанії. Не для обговорення умов поставки. Не для уточнення технічних деталей. Під час цієї зустрічі прозвучала пряма вимога: за підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно передати 10-15% від суми договору. У грошах - 1 198 000 гривень", - повідомив Кравченко.

Факти вимагання зафіксовані матеріалами негласних слідчих дій. Директора комунального підприємства затримано під час отримання цієї суми

- вказав Генпрокурор.

З його слів, вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Для мене в цій справі принципове одне. Корупція сьогодні часто виглядає не як "конверт на старті", а як тиск після чесно виграного тендеру. Коли підприємцю дають зрозуміти: або ти платиш, або система створить тобі проблеми. Чиновник не має права торгувати підписом і розрахунками. Якщо бізнес обирає працювати чесно - держава зобов’язана захистити його вибір. Працюємо далі

- наголосив Кравченко.

