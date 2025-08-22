Подольский мост открывают полностью: Кличко анонсировал движение по всем полосам и запуск тоннеля

В Киеве на Подольском мостовом переходе с 23 августа откроют полноценное движение в двух направлениях. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что транспорт сможет пользоваться четырьмя полосами в каждую сторону, а также новым тоннелем и современными велодорожками. Об этом он сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

В субботу, 23 августа, на Подольском мостовом переходе полностью откроем движение по всем полосам в обоих направлениях. По 4 полосы (для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов) в каждом направлении на участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов. А дальше - по 2 полосы - заявил Кличко.

Кроме того, стартует эксплуатация новопостроенного тоннеля, который соединит ключевые транспортные артерии столицы.

Сегодня проверил, как дорожники завершают работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Украины длиной 10 км - отметил мэр.

Мост оборудовали велосипедными дорожками протяженностью более 11 км в двух направлениях, отдельными полосами для общественного транспорта и новым светофором на пересечении трассы с улицей Центральная Садовая. Также завершено обустройство крупного транспортно-пересадочного узла для скоростного трамвая и городской электрички.

Сейчас дорожники выполняют финальные технические работы, чтобы мост заработал в полном режиме.

Дополнение

Движение по Подольскому мосту через Днепр со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича открыли еще 1 декабря 2024 года. Тогда им могли пользоваться только легковые автомобили и общественный транспорт, что уже тогда значительно ускорило сообщение Троещины с центром столицы.

Напомним

Прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора подряда на строительство участка Подольского моста через Днепр. Стоимость работ выросла с 1,7 млрд до 3,5 млрд гривен, а Антимонопольный комитет Украины выявил антиконкурентные согласованные действия участников тендера.