Подольский мост открывают полностью: Кличко анонсировал движение по всем полосам и запуск тоннеля
Киев • УНН
В Киеве на Подольском мостовом переходе с 23 августа откроют полноценное движение в двух направлениях. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что транспорт сможет пользоваться четырьмя полосами в каждую сторону, а также новым тоннелем и современными велодорожками. Об этом он сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.
Детали
В субботу, 23 августа, на Подольском мостовом переходе полностью откроем движение по всем полосам в обоих направлениях. По 4 полосы (для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов) в каждом направлении на участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов. А дальше - по 2 полосы
Кроме того, стартует эксплуатация новопостроенного тоннеля, который соединит ключевые транспортные артерии столицы.
Сегодня проверил, как дорожники завершают работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Украины длиной 10 км
Мост оборудовали велосипедными дорожками протяженностью более 11 км в двух направлениях, отдельными полосами для общественного транспорта и новым светофором на пересечении трассы с улицей Центральная Садовая. Также завершено обустройство крупного транспортно-пересадочного узла для скоростного трамвая и городской электрички.
Сейчас дорожники выполняют финальные технические работы, чтобы мост заработал в полном режиме.
Дополнение
Движение по Подольскому мосту через Днепр со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича открыли еще 1 декабря 2024 года. Тогда им могли пользоваться только легковые автомобили и общественный транспорт, что уже тогда значительно ускорило сообщение Троещины с центром столицы.
Напомним
Прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора подряда на строительство участка Подольского моста через Днепр. Стоимость работ выросла с 1,7 млрд до 3,5 млрд гривен, а Антимонопольный комитет Украины выявил антиконкурентные согласованные действия участников тендера.