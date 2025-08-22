$41.220.16
Подільський міст відкривають повністю: Кличко анонсував рух усіма смугами та запуск тунелю

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У Києві 23 серпня на Подільському мостовому переході відкривається повноцінний рух у двох напрямках. Міст матиме чотири смуги в кожен бік, новий тунель та велодоріжки.

Подільський міст відкривають повністю: Кличко анонсував рух усіма смугами та запуск тунелю

У Києві на Подільському мостовому переході від 23 серпня відкриють повноцінний рух у двох напрямках. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що транспорт зможе користуватися чотирма смугами в кожен бік, а також новим тунелем і сучасними велодоріжками. Про це він повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході повністю відкриємо рух усіма смугами в обох напрямках. По 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. А далі - по 2 смуги

- заявив Кличко.

Крім того, стартує експлуатація новозбудованого тунелю, що з’єднає ключові транспортні артерії столиці.

Сьогодні перевірив, як дорожники завершують роботи на найбільшому інфраструктурному об’єкті України завдовжки 10 км

- зазначив мер.

Міст обладнали велосипедними доріжками протяжністю понад 11 км у двох напрямках, окремими смугами для громадського транспорту та новим світлофором на перетині траси з вулицею Центральна Садова. Також завершено облаштування великого транспортно-пересадочного вузла для швидкісного трамваю та міської електрички.

Нині дорожники виконують фінальні технічні роботи, аби міст запрацював у повному режимі.

Доповнення

Рух Подільським мостом через Дніпро з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича відкрили ще 1 грудня 2024 року. Тоді ним могли користуватися лише легкові автомобілі та громадський транспорт, що вже тоді значно пришвидшило сполучення Троєщини з центром столиці.

Нагадаємо

Прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору підряду на будівництво ділянки Подільського мосту через Дніпро. Вартість робіт зросла з 1,7 млрд до 3,5 млрд гривень, а Антимонопольний комітет України виявив антиконкурентні узгоджені дії учасників тендеру.

Степан Гафтко

