Подільський міст відкривають повністю: Кличко анонсував рух усіма смугами та запуск тунелю
Київ • УНН
У Києві 23 серпня на Подільському мостовому переході відкривається повноцінний рух у двох напрямках. Міст матиме чотири смуги в кожен бік, новий тунель та велодоріжки.
У Києві на Подільському мостовому переході від 23 серпня відкриють повноцінний рух у двох напрямках. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що транспорт зможе користуватися чотирма смугами в кожен бік, а також новим тунелем і сучасними велодоріжками. Про це він повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході повністю відкриємо рух усіма смугами в обох напрямках. По 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. А далі - по 2 смуги
Крім того, стартує експлуатація новозбудованого тунелю, що з’єднає ключові транспортні артерії столиці.
Сьогодні перевірив, як дорожники завершують роботи на найбільшому інфраструктурному об’єкті України завдовжки 10 км
Міст обладнали велосипедними доріжками протяжністю понад 11 км у двох напрямках, окремими смугами для громадського транспорту та новим світлофором на перетині траси з вулицею Центральна Садова. Також завершено облаштування великого транспортно-пересадочного вузла для швидкісного трамваю та міської електрички.
Нині дорожники виконують фінальні технічні роботи, аби міст запрацював у повному режимі.
Доповнення
Рух Подільським мостом через Дніпро з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича відкрили ще 1 грудня 2024 року. Тоді ним могли користуватися лише легкові автомобілі та громадський транспорт, що вже тоді значно пришвидшило сполучення Троєщини з центром столиці.
Нагадаємо
Прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору підряду на будівництво ділянки Подільського мосту через Дніпро. Вартість робіт зросла з 1,7 млрд до 3,5 млрд гривень, а Антимонопольний комітет України виявив антиконкурентні узгоджені дії учасників тендеру.