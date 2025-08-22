Подільський міст відкривають повністю: Кличко анонсував рух усіма смугами та запуск тунелю

У Києві на Подільському мостовому переході від 23 серпня відкриють повноцінний рух у двох напрямках. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що транспорт зможе користуватися чотирма смугами в кожен бік, а також новим тунелем і сучасними велодоріжками. Про це він повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході повністю відкриємо рух усіма смугами в обох напрямках. По 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. А далі - по 2 смуги