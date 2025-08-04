Переплата у понад 2 млрд гривень: підрядник будівництва Подільського мосту має повернути кошти державі
Київ • УНН
Прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору підряду на будівництво ділянки Подільського мосту через Дніпро. Вартість робіт зросла з 1,7 млрд до 3,5 млрд гривень, а Антимонопольний комітет України виявив антиконкурентні узгоджені дії учасників тендеру.
У будівництві ділянки Подільського мосту через Дніпро виявили фінансові порушення. Прокуратура Києва звернулась до суду із позовом в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду. Договір на 3,5 млрд гривень може бути визнано недійсним.
Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Прокуратура Києва звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту на понад 2 млрд гривень та стягнення цих грошей з підрядника
Мова йде про контракт, укладений у 2017 році між дирекцією з будівництва транспортних споруд міста Києва та приватного товариства.
У прокуратурі зазначають:
Протягом 8 останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався
При цьому вказується, що ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд гривень до 3,5 млрд гривень, - майже у двічі. Це підтверджується 90 додатковими угодами до договору.
Станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено понад 2 млрд гривень.
Прокурори нагадують, що рішенням Антимонопольного комітету України визнано наступне:
- двоє учасників тендеру на проведення будівельних робіт (зокрема переможець тендеру) вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій;
- таким чином було спотворено результати тендеру.
Учасники тендеру мають спільні інтереси та взаємозв’язки
Вказується, що відповідні товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити цей висновок в судах. Втім суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог.
Отже:
Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду позов в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави й суспільства.
Наразі іде мова про стягнення сплачених грошей з переможця тендеру.
Але поки що, Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.
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