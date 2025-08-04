Переплата у понад 2 млрд гривень: підрядник будівництва Подільського мосту має повернути кошти державі

У будівництві ділянки Подільського мосту через Дніпро виявили фінансові порушення. Прокуратура Києва звернулась до суду із позовом в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду. Договір на 3,5 млрд гривень може бути визнано недійсним.



Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Прокуратура Києва звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту на понад 2 млрд гривень та стягнення цих грошей з підрядника

Мова йде про контракт, укладений у 2017 році між дирекцією з будівництва транспортних споруд міста Києва та приватного товариства.

У прокуратурі зазначають:

Протягом 8 останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався - ідеться у дописі пресслужби відомства.

При цьому вказується, що ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд гривень до 3,5 млрд гривень, - майже у двічі. Це підтверджується 90 додатковими угодами до договору.

Станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено понад 2 млрд гривень.

Прокурори нагадують, що рішенням Антимонопольного комітету України визнано наступне:

двоє учасників тендеру на проведення будівельних робіт (зокрема переможець тендеру) вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій;

таким чином було спотворено результати тендеру.

Учасники тендеру мають спільні інтереси та взаємозв’язки - вирішив Антимонопольний комітет України.

Вказується, що відповідні товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити цей висновок в судах. Втім суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог.

Отже:

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду позов в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави й суспільства.

Наразі іде мова про стягнення сплачених грошей з переможця тендеру.

Але поки що, Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

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