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Переплата у понад 2 млрд гривень: підрядник будівництва Подільського мосту має повернути кошти державі

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору підряду на будівництво ділянки Подільського мосту через Дніпро. Вартість робіт зросла з 1,7 млрд до 3,5 млрд гривень, а Антимонопольний комітет України виявив антиконкурентні узгоджені дії учасників тендеру.

Переплата у понад 2 млрд гривень: підрядник будівництва Подільського мосту має повернути кошти державі

У будівництві ділянки Подільського мосту через Дніпро виявили фінансові порушення. Прокуратура Києва звернулась до суду із позовом в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду. Договір на 3,5 млрд гривень може бути визнано недійсним.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Прокуратура Києва звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту на понад 2 млрд гривень та стягнення цих грошей з підрядника

Мова йде про контракт, укладений у 2017 році між дирекцією з будівництва транспортних споруд міста Києва та приватного товариства.

У прокуратурі зазначають:  

Протягом 8 останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався

- ідеться у дописі пресслужби відомства. 

При цьому вказується, що ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд гривень до 3,5 млрд гривень, -  майже у двічі. Це підтверджується 90 додатковими угодами до договору. 

Станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено понад 2 млрд гривень.

Прокурори нагадують, що рішенням Антимонопольного комітету України визнано наступне: 

  • двоє учасників тендеру на проведення будівельних робіт (зокрема переможець тендеру) вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій;
    • таким чином було спотворено результати тендеру.

      Учасники тендеру мають спільні інтереси та взаємозв’язки

      - вирішив Антимонопольний комітет України.

      Вказується, що відповідні товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити цей висновок в судах. Втім суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог.

      Отже:

      Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду позов в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави й суспільства.

      Наразі іде мова про стягнення сплачених грошей з переможця тендеру.

      Але поки що, Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

      Нагадаємо

      У столиці відкрили для проїзду Подільсько-Воскресенський міст. Переправу будували з 1993 року.

      Мостовий перехід було відкрито для легкових авто та громадського транспорту. Проїзд можливий через новий тунель, що з'єднує міст з вулицею Вершигори.

      Заступницю начальника відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва "Київавтодору" запідозрили у розтраті бюджетних коштів під час протиаварійних робіт на мосту Метро через річку Дніпро. 

      Спеціальна екологічна прокуратура викрила масштабні екологічні та економічні злочини у лісовій сфері Житомирщини. Збитки державі склали майже 23 млн грн, трьом фігурантам оголошено підозри.

      Ігор Тележніков

      КиївКримінал та НП
      Антимонопольний комітет України
      Україна
      Київ