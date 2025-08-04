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Переплата более 2 млрд гривен: подрядчик строительства Подольского моста должен вернуть средства государству

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора подряда на строительство участка Подольского моста через Днепр. Стоимость работ выросла с 1,7 млрд до 3,5 млрд гривен, а Антимонопольный комитет Украины выявил антиконкурентные согласованные действия участников тендера.

Переплата более 2 млрд гривен: подрядчик строительства Подольского моста должен вернуть средства государству

В строительстве участка Подольского моста через Днепр выявлены финансовые нарушения. Прокуратура Киева обратилась в суд с иском в интересах государства о признании недействительным договора подряда. Договор на 3,5 млрд гривен может быть признан недействительным.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора на строительство Подольского моста на более чем 2 млрд гривен и взыскании этих денег с подрядчика

Речь идет о контракте, заключенном в 2017 году между дирекцией по строительству транспортных сооружений города Киева и частного общества.

В прокуратуре отмечают:

В течение 8 последних лет срок выполнения работ неоднократно продлевался

- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом указывается, что цена работ увеличилась с 1,7 млрд гривен до 3,5 млрд гривен, - почти в два раза. Это подтверждается 90 дополнительными соглашениями к договору.

По состоянию на июль 2025 года из бюджета города Киева уплачено более 2 млрд гривен.

Прокуроры напоминают, что решением Антимонопольного комитета Украины признано следующее:

  • двое участников тендера на проведение строительных работ (в том числе победитель тендера) совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий;
    • таким образом были искажены результаты тендера.

      Участники тендера имеют общие интересы и взаимосвязи

      - решил Антимонопольный комитет Украины.

      Указывается, что соответствующие общества в течение 2022-2023 годов пытались оспорить этот вывод в судах. Однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении их требований.

      Итак:

      Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд иск в интересах государства о признании недействительным договора подряда как такового, что противоречит интересам государства и общества.

      Сейчас речь идет о взыскании уплаченных денег с победителя тендера.

      Но пока что Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.

      Напомним

      В столице открыли для проезда Подольско-Воскресенский мост. Переправу строили с 1993 года.

      Мостовой переход был открыт для легковых авто и общественного транспорта. Проезд возможен через новый тоннель, соединяющий мост с улицей Вершигоры.

      Заместителя начальника отдела мостов и путепроводов управления капитального строительства "Киевавтодора" заподозрили в растрате бюджетных средств во время противоаварийных работ на мосту Метро через реку Днепр.

      Специальная экологическая прокуратура разоблачила масштабные экологические и экономические преступления в лесной сфере Житомирщины. Ущерб государству составил почти 23 млн грн, трем фигурантам объявлены подозрения.

      Игорь Тележников

      КиевКриминал и ЧП
      Антимонопольный комитет Украины
      Украина
      Киев