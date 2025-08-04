Переплата более 2 млрд гривен: подрядчик строительства Подольского моста должен вернуть средства государству

В строительстве участка Подольского моста через Днепр выявлены финансовые нарушения. Прокуратура Киева обратилась в суд с иском в интересах государства о признании недействительным договора подряда. Договор на 3,5 млрд гривен может быть признан недействительным.



Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора на строительство Подольского моста на более чем 2 млрд гривен и взыскании этих денег с подрядчика

Речь идет о контракте, заключенном в 2017 году между дирекцией по строительству транспортных сооружений города Киева и частного общества.

В прокуратуре отмечают:

В течение 8 последних лет срок выполнения работ неоднократно продлевался - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом указывается, что цена работ увеличилась с 1,7 млрд гривен до 3,5 млрд гривен, - почти в два раза. Это подтверждается 90 дополнительными соглашениями к договору.

По состоянию на июль 2025 года из бюджета города Киева уплачено более 2 млрд гривен.

Прокуроры напоминают, что решением Антимонопольного комитета Украины признано следующее:

двое участников тендера на проведение строительных работ (в том числе победитель тендера) совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий;

таким образом были искажены результаты тендера.

Участники тендера имеют общие интересы и взаимосвязи - решил Антимонопольный комитет Украины.

Указывается, что соответствующие общества в течение 2022-2023 годов пытались оспорить этот вывод в судах. Однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении их требований.

Итак:

Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд иск в интересах государства о признании недействительным договора подряда как такового, что противоречит интересам государства и общества.

Сейчас речь идет о взыскании уплаченных денег с победителя тендера.

Но пока что Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.

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