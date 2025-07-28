Переплатили понад 900 тис. грн за пісок для мосту Метро: посадовиці "Київавтодору" вручили підозру
Київ • УНН
Заступниці начальника відділу мостів та шляхопроводів "Київавтодору" оголошено підозру у розтраті понад 900 тис. грн бюджетних коштів. Вона погодила завищену вартість піску для протиаварійних робіт на мосту Метро.
Заступницю начальника відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва "Київавтодору" запідозрили у розтраті бюджетних коштів під час протиаварійних робіт на мосту Метро через річку Дніпро. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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Встановлено, що посадовиця погодила завищену вартість піску, який закуповували для ремонтних робіт. Внаслідок КК "Київавтодор" заподіяно шкоду в розмірі у сумі понад 900 тис. гривень.
Підозрювану затримали. Її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме як розтрата бюджетних грошей шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо
П'ятьом посадовцям КП "ШЕУ" у п'яти районах Києва повідомлено про підозри у розтраті 1,6 млн грн. Вони підписували табелі обліку робочого часу для працівників, які одночасно працювали в різних місцях, що призвело до перевитрати коштів на оплату праці та ЄСВ.