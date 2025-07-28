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Переплатили более 900 тыс. грн за песок для моста Метро: должностному лицу "Киевавтодора" вручили подозрение

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Заместителю начальника отдела мостов и путепроводов "Киевавтодора" объявлено подозрение в растрате более 900 тыс. грн бюджетных средств. Она согласовала завышенную стоимость песка для противоаварийных работ на мосту Метро.

Переплатили более 900 тыс. грн за песок для моста Метро: должностному лицу "Киевавтодора" вручили подозрение

Заместителя начальника отдела мостов и путепроводов управления капитального строительства "Киевавтодора" заподозрили в растрате бюджетных средств во время противоаварийных работ на мосту Метро через реку Днепр. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Установлено, что должностное лицо согласовало завышенную стоимость песка, который закупали для ремонтных работ. В результате КП "Киевавтодор" причинен ущерб в размере более 900 тыс. гривен.

Подозреваемую задержали. Ее действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно как растрата бюджетных денег путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Пятерым должностным лицам КП "ДЭУ" в пяти районах Киева сообщено о подозрениях в растрате 1,6 млн грн. Они подписывали табели учета рабочего времени для работников, которые одновременно работали в разных местах, что привело к перерасходу средств на оплату труда и ЕСВ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Днепр (река)
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