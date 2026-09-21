В Житомирской области россияне нанесли удар по АЗС на международной трассе
Киев • УНН
Под Звягелем российский удар повредил АЗС на трассе М-06. Последствия ликвидируют, данные о пострадавших уточняются.
В Житомирской области российские войска снова ударили по АЗС — на международной трассе М-06 Киев—Чоп под Звягелем. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко 21 сентября в соцсетях, пишет УНН.
Что атаковал враг
Враг продолжает наносить удары по сети автозаправочных комплексов Житомирской области. На этот раз пострадала автозаправка на трассе М-06 в пригороде Звягеля
Продолжается ликвидация последствий. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется, отметил глава ОВА.
Есть ли изменения в движении на трассе
"На месте работают специальные службы, которые обеспечивают локализацию пожара и безопасное движение автомобилей", — указал Бунечко.
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