На Житомирщині росіяни вдарили по АЗС на міжнародній трасі

$44.670.0151.200.04
ukenru
10:40 • 3322 перегляди
Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло
08:00 • 22200 перегляди
У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК КрупиPhoto
06:49 • 48045 перегляди
Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру
21 вересня, 05:18 • 27171 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
21 вересня, 04:58 • 34895 перегляди
"єдина росія" ймовірно знову отримає конституційну більшість у держдумі: що це означатиме для партії путіна
21 вересня, 04:49 • 32998 перегляди
Армія рф не змогла закріпитися біля Добропілля попри найвищий темп атак на фронті – ISW
21 вересня, 04:41 • 23860 перегляди
Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg
21 вересня, 03:35 • 29106 перегляди
Чому блокаду Чорного моря порівнюють із блокуванням Ормузької протоки та чим це загрожує світу
21 вересня, 02:57 • 28917 перегляди
Стало відомо, скільки крилатих ракет "Барс" виробляє Україна - цифра вражає
21 вересня, 02:39 • 21676 перегляди
Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.4м/с
78%
745мм
Популярнi новини
Що святкують 21 вересня в Україні та світі 21 вересня, 03:55 • 17754 перегляди
Син Сінді Кроуфорд помер у 27 роківVideo21 вересня, 05:34 • 12384 перегляди
Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачіPhotoVideo06:13 • 23286 перегляди
Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?08:52 • 22137 перегляди
До 16 годин очікування: десятки потягів курсують із затримками на тлі атак рф09:00 • 11070 перегляди
Публікації
Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?08:52 • 22298 перегляди
Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру06:49 • 48049 перегляди
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 98799 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 117590 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 92044 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Масуд Пезешкіян
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запоріжжя
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto09:56 • 8904 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 43424 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 43885 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 46874 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета20 вересня, 22:05 • 44421 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"
Financial Times
MIM-104 Patriot
Опалення

На Житомирщині росіяни вдарили по АЗС на міжнародній трасі

Київ • УНН

 • 2398 перегляди

Під Звягелем російський удар пошкодив АЗС на трасі М-06. Наслідки ліквідовують, дані про постраждалих уточнюють.

На Житомирщині росіяни вдарили по АЗС на міжнародній трасі
Фото: t.me/zhytomyrskaODA

У Житомирській області російські війська знову вдарили по АЗС - на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп під Звягелем. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко 21 вересня у соцмережах, пише УНН.

Що атакував ворог

Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля

- написав Бунечко.

Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється, зазначив голова ОВА.

Чи є зміни руху на трасі

"На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів", - вказав Бунечко.

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили21.09.26, 08:18 • 27177 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Траса Київ-Одеса
Війна в Україні
Житомирська область
Україна
Київ