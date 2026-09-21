На Житомирщині росіяни вдарили по АЗС на міжнародній трасі

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У Житомирській області російські війська знову вдарили по АЗС - на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп під Звягелем. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко 21 вересня у соцмережах, пише УНН.

Що атакував ворог

Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля - написав Бунечко.

Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється, зазначив голова ОВА.

Чи є зміни руху на трасі

"На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів", - вказав Бунечко.

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