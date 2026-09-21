На Житомирщині росіяни вдарили по АЗС на міжнародній трасі
Київ • УНН
Під Звягелем російський удар пошкодив АЗС на трасі М-06. Наслідки ліквідовують, дані про постраждалих уточнюють.
У Житомирській області російські війська знову вдарили по АЗС - на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп під Звягелем. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко 21 вересня у соцмережах, пише УНН.
Що атакував ворог
Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля
Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється, зазначив голова ОВА.
Чи є зміни руху на трасі
"На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів", - вказав Бунечко.
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили21.09.26, 08:18 • 27177 переглядiв