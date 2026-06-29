Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт

Украинская гражданская авиация, которая уже четвертый год работает в условиях закрытого неба, столкнулась с новой угрозой – подходом Бюро экономической безопасности, при котором споры по стандартным международным лизинговым операциям переводятся в уголовную плоскость. По мнению главы юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслана Мельниченко, это не согласуется с международной практикой налогообложения лизинга, создает правовую неопределенность и может привести к потере контрактов, флота и высококвалифицированных кадров еще до возобновления полетов в Украине, пишет УНН.

После начала полномасштабной войны украинские авиакомпании были вынуждены полностью перестроить свою работу: релоцироваться за границу, искать новые рынки, переориентироваться на выполнение международных контрактов и поддерживать деятельность, чтобы сохранить персонал и компетенции до момента возобновления полетов в Украине.

От дискуссии к криминализации

По словам Руслана Мельниченко, более 30 лет украинское законодательство по налогообложению лизинговых платежей, которые осуществляют авиаперевозчики лизингодателям-нерезидентам Украины, не менялось. В то же время в мае 2024 года Государственная налоговая служба опубликовала статью, согласно которой платежи за финансовый и операционный лизинг воздушных судов могут трактоваться как роялти.

То есть речь идет о том, что в ГНС решили аренду воздушного транспорта трактовать как пользование интеллектуальной собственностью. Очевидно, что такое толкование поддерживают отдельные представители государственных органов и, к примеру, не все налоговики, которые глубоко разбираются в международном налогообложении, разделяют этот подход.

Однако, по мнению эксперта, именно такая интерпретация создала предпосылки для перехода налогового спора в уголовную плоскость.

"На первый взгляд это могло выглядеть как дискуссионная позиция или "аналитика". Но именно такие интерпретации в налоговой сфере быстро становятся практикой - сначала в виде претензий, потом в виде доначислений, а далее (что наиболее опасно) - в виде попыток перевести спор о квалификации операции в уголовную плоскость", – отметил Руслан Мельниченко.

Сегодня такой подход уже имеет практические последствия. Как сообщал ранее УНН, Бюро экономической безопасности расследует уголовные производства в отношении ряда украинских авиакомпаний, среди которых ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), ЧАО "Авиакомпания "Константа", ЧАО "Международная акционерная авиационная компания "УРГА", ООО "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и ООО "Авиакомпания "Скайлайн Экспресс".

Эксперт подчеркивает, что такая практика создает для украинских перевозчиков сразу несколько критических рисков. Прежде всего это потеря международных контрактов, ухудшение условий финансирования и лизинга, а также репутационные потери в отношениях с иностранными партнерами.

"Каждый месяц правовой неопределенности - это прямые потери контрактов, удорожание финансирования, ухудшение условий лизинга и ускорение "вымывания" украинской компетенции с рынка. Дополнительно авиакомпании несут репутационные риски: международным партнерам сложно объяснить логику ситуации, в которой стандартная для мирового рынка операция начинает восприниматься как основание для уголовных претензий. Компании вынуждены тратить ресурсы на защиту и процессы, хотя и так работают в режиме выживания из-за войны и закрытого неба", – подчеркнул Руслан Мельниченко.

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Ключевая проблема в толковании лизинга

Глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины объясняет, что ключевая проблема заключается в попытке приравнять лизинговые платежи к роялти.

"Проблема сводится к базовому вопросу квалификации: можно ли плату за пользование воздушным судном в лизинге приравнять к роялти - то есть к плате за использование интеллектуальной собственности. Именно здесь и возникают коллизии не только с логикой гражданского и налогового права, но и с принципами применения международных конвенций об избежании двойного налогообложения", – указывает Руслан Мельниченко.

Эксперт объяснил, что в международном праве роялти - это вознаграждение за использование объектов интеллектуальной собственности, то есть патентов, технологий, авторских прав, торговых марок или программного обеспечения. В то время как лизинг предполагает пользование материальным активом, в данном случае авиации - воздушным судном.

"Транспорт и техника могут содержать интеллектуальные решения, но это не означает, что само транспортное средство автоматически становится "объектом интеллектуальной собственности" для целей налогообложения. Лизинг, напротив, является формой пользования материальным активом: авиакомпания получает в пользование физическое воздушное судно, которое используется для перевозок. Лизинговый платеж - это плата за пользование имуществом", – отмечает Руслан Мельниченко.

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Толкование лизинга как роялти противоречит международному праву

Глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины обратил внимание, что толкование, которое применяет БЭБ к лизингу в уголовных производствах, противоречит логике международных конвенций об избежании двойного налогообложения, которые призваны обеспечивать предсказуемость международного бизнеса.

"Размытие границ между этими категориями создает системный риск, потому что именно квалификация платежа определяет, имеет ли Украина право на налогообложение, какую ставку можно применить, и не возникает ли двойное налогообложение", - отметил эксперт.

По его словам, Конвенции об избежании двойного налогообложения, которые действуют между Украиной и рядом иностранных государств, – это механизм, позволяющий международной экономической деятельности быть предсказуемой.

"Если государство подписывает и ратифицирует такие конвенции, но затем пытается переквалифицировать базовую хозяйственную операцию так, чтобы получить дополнительное право налогообложения, это подрывает саму идею международных обязательств", - считает Руслан Мельниченко.

Подмена фискального процесса уголовным

Отдельно юрист подчеркнул, что налоговые споры должны решаться исключительно в рамках налогового законодательства – через проверки, налоговые уведомления-решения и судебное обжалование, а не путем уголовного преследования.

"Самое опасное в этой истории - не само наличие спора, а попытка решать его "не тем инструментом". Налоговое право имеет собственные процедуры: проверка, налоговое уведомление-решение, административное и судебное обжалование. Именно так в правовом государстве решаются сложные вопросы квалификации дохода", - отметил Руслан Мельниченко.

Юрист убежден, что уголовное право не должно подменять фискальный процесс, особенно если речь идет не о фиктивности операций или сокрытии доходов, а о толковании и применении норм международного права.

Мельниченко уверен, что в этой ситуации государство должно как можно скорее устранить правовую неопределенность путем диалога между ГНС, Министерством финансов, профильными органами власти, парламентскими комитетами и представителями авиационной отрасли.

В результате должна быть сформирована единая официальная позиция по квалификации лизинговых платежей в международных операциях; унифицированность правоприменения; и четкое разграничение, где налоговый спор, а где уголовная ответственность.

По его мнению, если на самом деле есть злоупотребления - их нужно доказывать доказательствами, а не "расширением" понятия роялти до уровня, который размывает границы между имущественными и лицензионными отношениями.

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"Эта ситуация подрывает как доверие к Украине как к партнеру, выполняющему международные обязательства, так и способность сохранить собственную гражданскую авиацию до момента открытия неба. Если мы потеряем бизнес, флот и команды сейчас, потом придется восстанавливать не просто перевозки - придется восстанавливать индустрию. Именно поэтому ответ государства должен быть быстрым, содержательным и опираться на право, а не на произвольные интерпретации", - подчеркнул юрист.

Напомним

Как писал ранее УНН, БЭБ сознательно игнорирует судебную практику, которая не позволяет облагать налогом лизинг транспорта как роялти. В своих определениях суды напоминают, что международные конвенции, ратифицированные Украиной, имеют приоритет в применении над национальным налоговым законодательством.

Такой подход к налогообложению – это не просто ошибочное толкование норм налогового права, как украинского, так и международного, а "налог на украинский флаг", который делает украинских авиаперевозчиков неконкурентоспособными на глобальном рынке, считает эксперт в сферах транспорта и машиностроения, исполнительный директор Общественного союза "Украинская авиатранспортная ассоциация" Николай Щербина.