Папа Римський заборонив священникам використовувати штучний інтелект для підготовки проповідей

$43.260.03
50.970.04
ukenru
19:42 • 4860 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 10874 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 13470 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 13326 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 13836 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 13726 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 25048 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17986 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17390 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 32542 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.4м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства25 лютого, 15:23 • 4242 перегляди
Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі25 лютого, 15:37 • 6348 перегляди
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти25 лютого, 15:51 • 7612 перегляди
САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті 18:00 • 3998 перегляди
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО18:56 • 8672 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 25048 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 32542 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 53980 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 63631 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 81617 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 23237 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 26896 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 29824 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 32873 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 41043 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Instagram

Папа Римський заборонив священникам використовувати штучний інтелект для підготовки проповідей

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Папа Римський Лев XIV закликав священників не використовувати штучний інтелект для підготовки проповідей, наголошуючи на важливості особистого ділення вірою. Він застеріг від спокуси ШІ, порівнюючи його з м'язами, які атрофуються без використання.

Папа Римський заборонив священникам використовувати штучний інтелект для підготовки проповідей

Папа Римський Лев XIV висунув священникам вимогу не використовувати штучний інтелект під час підготовки текстів для проповідей. Про це повідомляє Vatican News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Понтифік закликав священників до "пильності", коли вони стикаються зі штучним інтелектом та використанням інтернету. Він застеріг від "спокуси готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту".

Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність. Більше того, вимовляти справжню проповідь – це ділитися вірою, а штучний інтелект ніколи не зможе ділитися вірою

- сказав Папа Лев.

Він додав, що "якщо ми можемо запропонувати служіння, яке інкультурується в місці, в парафії, де ми працюємо, люди хочуть бачити вашу віру, ваш досвід пізнання та любові до Ісуса Христа".

Нагадаємо

Штучний інтелект може знижувати критичне мислення та формувати залежність, але також допомагає звільняти пам'ять для складніших завдань. Експерти наголошують, що вплив ШІ залежить від способу взаємодії з ним.

86 країн підписали декларацію про "безпечний" штучний інтелект21.02.26, 18:13 • 6616 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
ШІ (штучний інтелект)
Лев XIV