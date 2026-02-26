Папа Римський заборонив священникам використовувати штучний інтелект для підготовки проповідей
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV закликав священників не використовувати штучний інтелект для підготовки проповідей, наголошуючи на важливості особистого ділення вірою. Він застеріг від спокуси ШІ, порівнюючи його з м'язами, які атрофуються без використання.
Папа Римський Лев XIV висунув священникам вимогу не використовувати штучний інтелект під час підготовки текстів для проповідей. Про це повідомляє Vatican News, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Понтифік закликав священників до "пильності", коли вони стикаються зі штучним інтелектом та використанням інтернету. Він застеріг від "спокуси готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту".
Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність. Більше того, вимовляти справжню проповідь – це ділитися вірою, а штучний інтелект ніколи не зможе ділитися вірою
Він додав, що "якщо ми можемо запропонувати служіння, яке інкультурується в місці, в парафії, де ми працюємо, люди хочуть бачити вашу віру, ваш досвід пізнання та любові до Ісуса Христа".
Нагадаємо
Штучний інтелект може знижувати критичне мислення та формувати залежність, але також допомагає звільняти пам'ять для складніших завдань. Експерти наголошують, що вплив ШІ залежить від способу взаємодії з ним.
