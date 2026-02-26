Папа Римський заборонив священникам використовувати штучний інтелект для підготовки проповідей

Папа Римський Лев XIV висунув священникам вимогу не використовувати штучний інтелект під час підготовки текстів для проповідей. Про це повідомляє Vatican News, інформує УНН.

Зазначається, що Понтифік закликав священників до "пильності", коли вони стикаються зі штучним інтелектом та використанням інтернету. Він застеріг від "спокуси готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту".

Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність. Більше того, вимовляти справжню проповідь – це ділитися вірою, а штучний інтелект ніколи не зможе ділитися вірою