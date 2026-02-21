86 країн підписали декларацію про "безпечний" штучний інтелект
Київ • УНН
86 держав, включаючи США та Китай, підписали декларацію про створення "безпечного, надійного та стійкого" штучного інтелекту. Документ не містить зобов'язань щодо регулювання, але передбачає добровільні ініціативи.
Десятки країн, серед яких Сполучені Штати та Китай, закликали до створення "безпечного, надійного та стійкого" штучного інтелекту. Відповідну декларацію підписали 86 держав за підсумками міжнародного саміту. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
Десятки країн, включаючи Сполучені Штати та Китай, закликали до створення "безпечного, надійного та стійкого" штучного інтелекту в декларації саміту в суботу, яку критикували за те, що вона є занадто універсальною для захисту громадськості
За попередніми даними, в заяві не міститься конкретних зобов’язань щодо регулювання технологій, що швидко розвиваються. Натомість документ передбачає низку добровільних і необов’язкових ініціатив.
Перспективи штучного інтелекту найкраще реалізуються лише тоді, коли його переваги будуть спільними для людства
Крім того, появу генеративного штучного інтелекту в документі названо "переломним моментом у траєкторії технологічної еволюції".
Також зазначається, що розвиток безпечного, надійного та потужного штучного інтелекту є "основоположним для побудови довіри та максимізації суспільних та економічних вигод".
Саміт став четвертою щорічною глобальною зустріччю, присвяченою обговоренню можливостей і ризиків штучного інтелекту. У заході взяли участь десятки тисяч людей, зокрема керівники провідних технологічних компаній.
Учасники саміту заявили про необхідність розвитку безпечного та надійного штучного інтелекту, однак документ не передбачає обов’язкових механізмів контролю.
Нагадаємо
