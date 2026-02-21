86 країн підписали декларацію про "безпечний" штучний інтелект

$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 6152 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 12271 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 14168 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 13592 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 14876 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 23058 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 33534 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26714 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30653 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28267 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1.6м/с
78%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія вдарила по Україні балістичною ракетою, 106 зі 120 дронів знешкодили21 лютого, 06:39 • 4794 перегляди
Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg21 лютого, 07:00 • 8010 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 13776 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 10799 перегляди
Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК21 лютого, 08:45 • 5478 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 35164 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 44463 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 55865 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 72055 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 109754 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Олексій Білошицький
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Село
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 704 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 10818 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 13796 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 13267 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 16046 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Шахед-136

86 країн підписали декларацію про "безпечний" штучний інтелект

Київ • УНН

 • 98 перегляди

86 держав, включаючи США та Китай, підписали декларацію про створення "безпечного, надійного та стійкого" штучного інтелекту. Документ не містить зобов'язань щодо регулювання, але передбачає добровільні ініціативи.

86 країн підписали декларацію про "безпечний" штучний інтелект

Десятки країн, серед яких Сполучені Штати та Китай, закликали до створення "безпечного, надійного та стійкого" штучного інтелекту. Відповідну декларацію підписали 86 держав за підсумками міжнародного саміту. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Десятки країн, включаючи Сполучені Штати та Китай, закликали до створення "безпечного, надійного та стійкого" штучного інтелекту в декларації саміту в суботу, яку критикували за те, що вона є занадто універсальною для захисту громадськості

- пише видання.

За попередніми даними, в заяві не міститься конкретних зобов’язань щодо регулювання технологій, що швидко розвиваються. Натомість документ передбачає низку добровільних і необов’язкових ініціатив.

Перспективи штучного інтелекту найкраще реалізуються лише тоді, коли його переваги будуть спільними для людства

- йдеться у декларації, оприлюдненій після п’ятиденного саміту з питань впливу штучного інтелекту.

Крім того, появу генеративного штучного інтелекту в документі названо "переломним моментом у траєкторії технологічної еволюції".

Також зазначається, що розвиток безпечного, надійного та потужного штучного інтелекту є "основоположним для побудови довіри та максимізації суспільних та економічних вигод".

Саміт став четвертою щорічною глобальною зустріччю, присвяченою обговоренню можливостей і ризиків штучного інтелекту. У заході взяли участь десятки тисяч людей, зокрема керівники провідних технологічних компаній.

Учасники саміту заявили про необхідність розвитку безпечного та надійного штучного інтелекту, однак документ не передбачає обов’язкових механізмів контролю.

Нагадаємо

Державна освітня платформа "Мрія" впровадила перший інструмент на основі ШІ - генератор тестів. Він дозволяє вчителям створювати та оцінювати завдання, а також запобігає списуванню.

Алла Кіосак

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Китай
Сполучені Штати Америки