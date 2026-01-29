$42.770.19
13:51 • 1436 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 3894 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 6498 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 12500 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 12412 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 11385 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 14648 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 25277 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11266 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13629 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
В Україні ШІ оцінюватиме завдання школярів через застосунок "Мрія"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Державна освітня платформа "Мрія" впровадила перший інструмент на основі ШІ – генератор тестів. Він дозволяє вчителям створювати та оцінювати завдання, а також запобігає списуванню.

В Україні ШІ оцінюватиме завдання школярів через застосунок "Мрія"

У державній освітній платформі "Мрія" запрацював перший інструмент на основі ШІ – генератор тестів. Новий функціонал дозволяє вчителям за кілька хвилин створювати унікальні контрольні чи домашні завдання, не використовуючи сторонніх сервісів. Про це повідомляє Мінцифри, пише УНН.

Як це працює

Вчитель обирає тему з календарного плану і система автоматично формує тестові запитання. Команда "Мрії" оцифрувала понад 1300 підручників із 30 предметів, врахувала методичні рекомендації МОН і налаштувала перевірку ШІ-запитань іншим ШІ. Учитель залишається головним – може редагувати, доповнювати або змінювати будь-яке запитання.

Зазначається, що штучний інтелект не лише генерує тести, а й оцінює виконані учнями роботи. Вчитель може погодитися з оцінкою або внести зміни. Аби уникнути списування, у застосунку заборонено робити скриншоти чи копіювати текст завдань. Генератор уже тестують у 150 школах. Вчителі створили понад 4000 завдань і більшість із них майже не потребують правок. У найближчі місяці пілот розшириться ще на 500 шкіл, а згодом інструмент стане доступним для всіх закладів у "Мрії".

У планах впровадити генератор розкладу, що автоматично формуватиме збалансований графік занять, та систему освітніх рекомендацій, яка підбиратиме контент і гуртки під індивідуальні потреби кожного учня. Платформа "Мрія" й надалі буде безоплатною для шкіл.

Ольга Розгон

