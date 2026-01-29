В Україні ШІ оцінюватиме завдання школярів через застосунок "Мрія"

У державній освітній платформі "Мрія" запрацював перший інструмент на основі ШІ – генератор тестів. Новий функціонал дозволяє вчителям за кілька хвилин створювати унікальні контрольні чи домашні завдання, не використовуючи сторонніх сервісів. Про це повідомляє Мінцифри, пише УНН.

Як це працює

Вчитель обирає тему з календарного плану і система автоматично формує тестові запитання. Команда "Мрії" оцифрувала понад 1300 підручників із 30 предметів, врахувала методичні рекомендації МОН і налаштувала перевірку ШІ-запитань іншим ШІ. Учитель залишається головним – може редагувати, доповнювати або змінювати будь-яке запитання.

Зазначається, що штучний інтелект не лише генерує тести, а й оцінює виконані учнями роботи. Вчитель може погодитися з оцінкою або внести зміни. Аби уникнути списування, у застосунку заборонено робити скриншоти чи копіювати текст завдань. Генератор уже тестують у 150 школах. Вчителі створили понад 4000 завдань і більшість із них майже не потребують правок. У найближчі місяці пілот розшириться ще на 500 шкіл, а згодом інструмент стане доступним для всіх закладів у "Мрії".

У планах впровадити генератор розкладу, що автоматично формуватиме збалансований графік занять, та систему освітніх рекомендацій, яка підбиратиме контент і гуртки під індивідуальні потреби кожного учня. Платформа "Мрія" й надалі буде безоплатною для шкіл.

