В Украине ИИ будет оценивать задания школьников через приложение "Мрия"

В государственной образовательной платформе "Мрия" заработал первый инструмент на основе ИИ – генератор тестов. Новый функционал позволяет учителям за несколько минут создавать уникальные контрольные или домашние задания, не используя сторонних сервисов. Об этом сообщает Минцифры, пишет УНН.

Как это работает

Учитель выбирает тему из календарного плана, и система автоматически формирует тестовые вопросы. Команда "Мрии" оцифровала более 1300 учебников по 30 предметам, учла методические рекомендации МОН и настроила проверку ИИ-вопросов другим ИИ. Учитель остается главным – может редактировать, дополнять или изменять любой вопрос.

Отмечается, что искусственный интеллект не только генерирует тесты, но и оценивает выполненные учениками работы. Учитель может согласиться с оценкой или внести изменения. Чтобы избежать списывания, в приложении запрещено делать скриншоты или копировать текст заданий. Генератор уже тестируют в 150 школах. Учителя создали более 4000 заданий, и большинство из них почти не требуют правок. В ближайшие месяцы пилот расширится еще на 500 школ, а затем инструмент станет доступным для всех учреждений в "Мрии".

В планах внедрить генератор расписания, который будет автоматически формировать сбалансированный график занятий, и систему образовательных рекомендаций, которая будет подбирать контент и кружки под индивидуальные потребности каждого ученика. Платформа "Мрия" и в дальнейшем будет бесплатной для школ.

