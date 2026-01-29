$42.770.19
13:51 • 1426 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 3884 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 6486 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 12488 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 12403 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 11381 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 14644 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 25271 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 11265 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 13628 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
публикации
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Черниговская область
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Отопление
Дипломатка

В Украине ИИ будет оценивать задания школьников через приложение "Мрия"

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Государственная образовательная платформа "Мрия" внедрила первый инструмент на основе ИИ – генератор тестов. Он позволяет учителям создавать и оценивать задания, а также предотвращает списывание.

В Украине ИИ будет оценивать задания школьников через приложение "Мрия"

В государственной образовательной платформе "Мрия" заработал первый инструмент на основе ИИ – генератор тестов. Новый функционал позволяет учителям за несколько минут создавать уникальные контрольные или домашние задания, не используя сторонних сервисов. Об этом сообщает Минцифры, пишет УНН.

Как это работает

Учитель выбирает тему из календарного плана, и система автоматически формирует тестовые вопросы. Команда "Мрии" оцифровала более 1300 учебников по 30 предметам, учла методические рекомендации МОН и настроила проверку ИИ-вопросов другим ИИ. Учитель остается главным – может редактировать, дополнять или изменять любой вопрос.

Отмечается, что искусственный интеллект не только генерирует тесты, но и оценивает выполненные учениками работы. Учитель может согласиться с оценкой или внести изменения. Чтобы избежать списывания, в приложении запрещено делать скриншоты или копировать текст заданий. Генератор уже тестируют в 150 школах. Учителя создали более 4000 заданий, и большинство из них почти не требуют правок. В ближайшие месяцы пилот расширится еще на 500 школ, а затем инструмент станет доступным для всех учреждений в "Мрии".

В планах внедрить генератор расписания, который будет автоматически формировать сбалансированный график занятий, и систему образовательных рекомендаций, которая будет подбирать контент и кружки под индивидуальные потребности каждого ученика. Платформа "Мрия" и в дальнейшем будет бесплатной для школ.

Образовательная экосистема "Мрия" охватила каждую пятую школу Украины в 2025 году - МОН29.12.25, 11:28 • 2481 просмотр

Ольга Розгон

ТехнологииОбразование
Техника
Министерство образования и науки Украины
Украина