86 стран подписали декларацию о «безопасном» искусственном интеллекте
Киев • УНН
86 государств, включая США и Китай, подписали декларацию о создании «безопасного, надежного и устойчивого» искусственного интеллекта. Документ не содержит обязательств по регулированию, но предусматривает добровольные инициативы.
Десятки стран, среди которых Соединенные Штаты и Китай, призвали к созданию "безопасного, надежного и устойчивого" искусственного интеллекта. Соответствующую декларацию подписали 86 государств по итогам международного саммита. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Подробности
Десятки стран, включая Соединенные Штаты и Китай, призвали к созданию "безопасного, надежного и устойчивого" искусственного интеллекта в декларации саммита в субботу, которую критиковали за то, что она слишком универсальна для защиты общественности
По предварительным данным, в заявлении не содержится конкретных обязательств по регулированию быстро развивающихся технологий. Вместо этого документ предусматривает ряд добровольных и необязательных инициатив.
Перспективы искусственного интеллекта лучше всего реализуются только тогда, когда его преимущества будут общими для человечества
Кроме того, появление генеративного искусственного интеллекта в документе названо "переломным моментом в траектории технологической эволюции".
Также отмечается, что развитие безопасного, надежного и мощного искусственного интеллекта является "основополагающим для построения доверия и максимизации общественных и экономических выгод".
Саммит стал четвертой ежегодной глобальной встречей, посвященной обсуждению возможностей и рисков искусственного интеллекта. В мероприятии приняли участие десятки тысяч человек, в том числе руководители ведущих технологических компаний.
Участники саммита заявили о необходимости развития безопасного и надежного искусственного интеллекта, однако документ не предусматривает обязательных механизмов контроля.
Государственная образовательная платформа "Мрия" внедрила первый инструмент на основе ИИ - генератор тестов. Он позволяет учителям создавать и оценивать задания, а также предотвращает списывание.