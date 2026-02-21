$43.270.00
13:53 • 6480 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 12612 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 14449 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 13867 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 15044 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 23180 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 33660 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26758 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30700 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28305 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
86 стран подписали декларацию о «безопасном» искусственном интеллекте

Киев • УНН

 • 318 просмотра

86 государств, включая США и Китай, подписали декларацию о создании «безопасного, надежного и устойчивого» искусственного интеллекта. Документ не содержит обязательств по регулированию, но предусматривает добровольные инициативы.

Десятки стран, среди которых Соединенные Штаты и Китай, призвали к созданию "безопасного, надежного и устойчивого" искусственного интеллекта. Соответствующую декларацию подписали 86 государств по итогам международного саммита. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Подробности

Десятки стран, включая Соединенные Штаты и Китай, призвали к созданию "безопасного, надежного и устойчивого" искусственного интеллекта в декларации саммита в субботу, которую критиковали за то, что она слишком универсальна для защиты общественности

- пишет издание.

По предварительным данным, в заявлении не содержится конкретных обязательств по регулированию быстро развивающихся технологий. Вместо этого документ предусматривает ряд добровольных и необязательных инициатив.

Перспективы искусственного интеллекта лучше всего реализуются только тогда, когда его преимущества будут общими для человечества

- говорится в декларации, обнародованной после пятидневного саммита по вопросам влияния искусственного интеллекта.

Кроме того, появление генеративного искусственного интеллекта в документе названо "переломным моментом в траектории технологической эволюции".

Также отмечается, что развитие безопасного, надежного и мощного искусственного интеллекта является "основополагающим для построения доверия и максимизации общественных и экономических выгод".

Саммит стал четвертой ежегодной глобальной встречей, посвященной обсуждению возможностей и рисков искусственного интеллекта. В мероприятии приняли участие десятки тысяч человек, в том числе руководители ведущих технологических компаний.

Участники саммита заявили о необходимости развития безопасного и надежного искусственного интеллекта, однако документ не предусматривает обязательных механизмов контроля.

Напомним

Государственная образовательная платформа "Мрия" внедрила первый инструмент на основе ИИ - генератор тестов. Он позволяет учителям создавать и оценивать задания, а также предотвращает списывание.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Китай
Соединённые Штаты