В Германии задержали предполагаемого убийцу Портнова - СМИ

16:34 • 848 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 2488 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 13752 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 14238 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 14850 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 24672 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21442 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 24912 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22283 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 19174 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Популярные новости
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 21766 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 22284 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 10606 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 14778 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 15152 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 13752 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 24672 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 47894 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 57828 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 75509 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 19926 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 23574 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 26036 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 29995 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 38296 просмотра
В Германии задержали предполагаемого убийцу Портнова - СМИ

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Испанская полиция арестовала в Германии украинца, подозреваемого в убийстве Андрея Портнова возле школы в Мадриде в мае 2025 года. Портнова застрелили в спину, когда он садился в машину после того, как отвез дочерей в школу.

В Германии задержали предполагаемого убийцу Портнова - СМИ

В Германии арестовали предполагаемого убийцу бывшего заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, передает УНН со ссылкой на телеканал Antena 3 News.

Детали

Как сообщает телеканал Antena 3 News, в среду испанская национальная полиция арестовала в Германии предполагаемого убийцу Андрея Портнова. Арест был произведен 5-м отделом по расследованию убийств полицейского управления Мадридской провинции. Подозреваемый — гражданин Украины, который, вероятно, совершил это преступление возле школы в Посуэло, Мадрид, в мае 2025 года.

Убийство вызвало широкий шок среди жителей Посуэло, поскольку произошло у входа в школу около 9:15 утра, когда десятки детей входили в здание на занятия.

Портнов был застрелен в спину, когда садился в машину после того, как отвез дочерей в школу.

Издание отмечает, что в преступлении участвовало несколько человек, но арестованный в Германии мужчина является предполагаемым преступником.

Напомним

В мае 2025 года МИД Украины подтвердило убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Испания
Германия
Мадрид
Украина