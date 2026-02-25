В Германии задержали предполагаемого убийцу Портнова - СМИ
Киев • УНН
Испанская полиция арестовала в Германии украинца, подозреваемого в убийстве Андрея Портнова возле школы в Мадриде в мае 2025 года. Портнова застрелили в спину, когда он садился в машину после того, как отвез дочерей в школу.
В Германии арестовали предполагаемого убийцу бывшего заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, передает УНН со ссылкой на телеканал Antena 3 News.
Детали
Как сообщает телеканал Antena 3 News, в среду испанская национальная полиция арестовала в Германии предполагаемого убийцу Андрея Портнова. Арест был произведен 5-м отделом по расследованию убийств полицейского управления Мадридской провинции. Подозреваемый — гражданин Украины, который, вероятно, совершил это преступление возле школы в Посуэло, Мадрид, в мае 2025 года.
Убийство вызвало широкий шок среди жителей Посуэло, поскольку произошло у входа в школу около 9:15 утра, когда десятки детей входили в здание на занятия.
Портнов был застрелен в спину, когда садился в машину после того, как отвез дочерей в школу.
Издание отмечает, что в преступлении участвовало несколько человек, но арестованный в Германии мужчина является предполагаемым преступником.
Напомним
В мае 2025 года МИД Украины подтвердило убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.