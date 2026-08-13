Жара спадёт до +30°: прогноз погоды на 13 августа
Киев • УНН
13 августа в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, температура ночью 8–13°, днём 21–26°, в Закарпатье до 30°.
В Украине 13 августа без осадков, местами до 30° тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
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По прогнозу, сегодня переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
Температура ночью 8–13°, на юге страны 14–19°; днем 21–26°, на Закарпатье до 30°.
Жара в Украине отступит уже завтра из-за холодного атмосферного фронта, температура опустится до +21…+26°11.08.26, 13:32 • 3196 просмотров