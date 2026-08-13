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Жара спадёт до +30°: прогноз погоды на 13 августа

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

13 августа в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, температура ночью 8–13°, днём 21–26°, в Закарпатье до 30°.

Жара спадёт до +30°: прогноз погоды на 13 августа

В Украине 13 августа без осадков, местами до 30° тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Подробности

По прогнозу, сегодня переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура ночью 8–13°, на юге страны 14–19°; днем 21–26°, на Закарпатье до 30°.

Жара в Украине отступит уже завтра из-за холодного атмосферного фронта, температура опустится до +21…+26°11.08.26, 13:32 • 3196 просмотров

Юлия Шрамко

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