Жара спадёт до +30°: прогноз погоды на 13 августа

В Украине 13 августа без осадков, местами до 30° тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

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По прогнозу, сегодня переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура ночью 8–13°, на юге страны 14–19°; днем 21–26°, на Закарпатье до 30°.

Жара в Украине отступит уже завтра из-за холодного атмосферного фронта, температура опустится до +21…+26°