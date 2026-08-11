Жара в Украине отступит уже завтра из-за холодного атмосферного фронта, температура опустится до +21…+26°
Киев • УНН
12 августа холодный атмосферный фронт принесёт кратковременные грозовые дожди и снизит температуру до +21...+26 градусов. Однако уже с выходных жара вернётся в Украину.
В Украине начинает меняться погода: холодный атмосферный фронт принесёт кратковременные грозовые дожди, а температура воздуха заметно снизится. В то же время похолодание будет недолгим — уже с выходных в Украину может вернуться жара. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.
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По её словам, 12 августа большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Его облачность уже подходит к западным областям.
Вечером 11 августа и в ночь на 12 августа фронт вызовет кратковременные грозовые дожди. В то же время днём в большинстве регионов существенных осадков не ожидается. Вместе с прохождением фронта снизится и температура — дневной минимум в этот день составит всего +21 градус.
Сегодняшняя жара ослабеет в среду до +21...+26 градусов. И только на юге и юго-востоке ещё задержатся довольно высокие +28... +31 градус
В столице ожидается небольшой дождь — осадки возможны вечером 11 августа и в ночь на среду. Днём осадков не ожидается.
Температура в Киеве также снизится — до +23 градусов. По словам Диденко, после жары киевлян ждёт "комфортный летний день с солнцем и белыми облаками".
В то же время долго наслаждаться прохладой не придётся. По прогнозу синоптика, со среды в Украине установится комфортная погода, однако с выходных жара снова начнёт возвращаться.
Местами дожди и до +31° - прогноз погоды на 11 августа11.08.26, 08:19 • 4216 просмотров