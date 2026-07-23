Украина, Молдова, Литва и Латвия подписали декларацию об усилении приграничного сотрудничества
Киев • УНН
Пограничные ведомства четырех стран подписали декларацию о поддержке интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Документ предусматривает усиление взаимодействия в сфере безопасности и внедрение европейских стандартов.
Представители пограничных ведомств Украины, Молдовы, Литвы и Латвии подписали Совместную декларацию о поддержке интеграции Украины и Молдовы в Европейский Союз. Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Telegram, пишет УНН.
Детали
Во встрече приняли участие исполняющий обязанности главы ГПСУ генерал-майор Валерий Вавринюк, а также руководители пограничных ведомств Молдовы, Литвы и Латвии.
В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере анализа рисков, противодействия трансграничной преступности, подготовки персонала и внедрения современных безопасностных решений.
По итогам встречи была подписана Совместная декларация, которая предусматривает усиление взаимодействия в сфере пограничной безопасности и внедрение европейских стандартов управления государственной границей. Документ также подтверждает поддержку интеграции Украины и Молдовы в ЕС.
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