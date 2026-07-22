Европейское авиационное агентство призывает авиакомпании воздержаться от полетов в воздушном пространстве Иордании
Киев • УНН
Европейское агентство по авиационной безопасности добавило Иорданию в список запрещенных для полетов стран. Причиной стало быстрое ухудшение ситуации с безопасностью из-за военной активности.
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) просит авиакомпании воздержаться от полетов в воздушном пространстве Иордании, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
В среду Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) добавило Иорданию в список стран, с которыми запрещены полеты, и попросило авиакомпании воздержаться от полетов в этом воздушном пространстве, поскольку ситуация с безопасностью быстро ухудшилась, сообщает Reuters.
Иран наносит удары по объектам в Иордании и других странах Персидского залива на фоне возобновившегося конфликта. В минувшие выходные в результате нападения на авиабазу Муваффак Салти в Иордании погибли двое американских военнослужащих.
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"С середины июля 2026 года ситуация с безопасностью быстро ухудшилась, наблюдается устойчивое увеличение военной активности, касающейся воздушного пространства Иордании", - говорится в заявлении EASA.
Агентство уже рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Бахрейна, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Ирака и Ливана.
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