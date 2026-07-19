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Госдеп США призвал американцев по всему миру быть особенно осторожными из-за обострения войны с Ираном

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Госдепартамент США опубликовал глобальное предупреждение для американцев из-за эскалации войны с Ираном. В ведомстве отметили, что обстановка в сфере безопасности на Ближнем Востоке остается нестабильной.

Госдеп США призвал американцев по всему миру быть особенно осторожными из-за обострения войны с Ираном

Государственный департамент США опубликовал глобальное предупреждение для американских граждан, призвав их проявлять повышенную осторожность из-за эскалации войны между США и Ираном. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке обстановка с безопасностью остается нестабильной и может привести к непредсказуемой эскалации.

Из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке ситуация с безопасностью остается сложной и может привести к непредвиденной эскалации. Мы напоминаем американцам в регионе о необходимости постоянной осторожности

– говорится в сообщении Госдепартамента.

В ведомстве также предупредили, что дипломатические учреждения США, в том числе за пределами Ближнего Востока, уже становились целями атак. Кроме того, группы, поддерживающие Иран, могут атаковать другие американские объекты за рубежом или места, связанные с США и гражданами страны.

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Предупреждение было опубликовано после сообщения американских военных о гибели двух военнослужащих и исчезновении еще одного в результате иранских ударов в Иордании.

В последний раз Государственный департамент США публиковал подобное глобальное предупреждение для американцев в марте.

США заявили о гибели двух солдат после атаки Ирана 18.07.26, 22:51 • 1866 просмотров

Степан Гафтко

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Иордания
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Иран