Госдеп США призвал американцев по всему миру быть особенно осторожными из-за обострения войны с Ираном

Государственный департамент США опубликовал глобальное предупреждение для американских граждан, призвав их проявлять повышенную осторожность из-за эскалации войны между США и Ираном. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

В ведомстве отметили, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке обстановка с безопасностью остается нестабильной и может привести к непредсказуемой эскалации.

Из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке ситуация с безопасностью остается сложной и может привести к непредвиденной эскалации. Мы напоминаем американцам в регионе о необходимости постоянной осторожности