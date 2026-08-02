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Трамп поставил Ирану условие для отмены нового удара

Киев • УНН

 • 7402 просмотра

Президент США Дональд Трамп решил воздержаться от нового удара по Ирану, согласившись на просьбу Тегерана и других стран Ближнего Востока. Условиями соглашения являются прекращение ядерной угрозы и открытие Ормузского пролива.

Трамп поставил Ирану условие для отмены нового удара

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил воздержаться от нового удара по Ирану при условии быстрого заключения сделки, которая предусматривает прекращение ядерной угрозы со стороны Тегерана и полное открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Трампа, Иран и другие страны Ближнего Востока попросили предоставить им время для завершения переговоров по договоренностям, которые должны обеспечить восстановление судоходства через Ормузский пролив и остановить ядерную программу Ирана.

На основании этой просьбы я согласился, ради будущего блага мира, а также выживания успешного и процветающего Ирана, отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент также заявил, что Израиль присоединился к этому решению. В то же время израильские власти сразу публично не комментировали заявление Трампа.

Заявление президента США прозвучало на фоне угроз Ирана решительно ответить на возможные новые удары. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время телефонных разговоров с представителями Турции, Пакистана и Саудовской Аравии предупредил, что Тегеран ответит на любую агрессию.

Во время разговоров с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Аракчи также обсудил последствия дестабилизационных действий Соединенных Штатов и риск дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

В разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом глава иранского МИД подчеркнул, что удары США и Израиля, а также участие других стран региона в таких операциях вызовут пропорциональный ответ.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман также провел телефонный разговор с Трампом. По данным американских СМИ, он выразил обеспокоенность и попросил разъяснить планы Вашингтона в отношении Ирана. В Белом доме подтвердили факт разговора, однако не раскрыли его подробностей.

Связанное с высшим органом безопасности Ирана издание Nournews заявило, что в случае ударов США по иранской энергетической инфраструктуре Тегеран может атаковать нефтяные месторождения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также газовые объекты Катара и Израиля.

Ранее во время заседания правительства в резиденции Кэмп-Дэвид Трамп заявил, что американские переговорщики все еще могут достичь договоренности с Ираном. В переговорную группу, по его словам, входят специальный посланник Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и зять президента США Джаред Кушнер.

В то же время Трамп признал, что теряет доверие к иранской стороне, обвинив Тегеран в систематическом нарушении обещаний. Иранские власти, в свою очередь, в течение длительного времени выдвигают аналогичные обвинения в адрес Вашингтона.

Контекст

Вооруженное противостояние обострилось после того, как 28 февраля американские и израильские силы начали удары по территории Ирана. Вашингтон объясняет свои действия стремлением не допустить создания Ираном ядерного оружия.

Трамп заявлял, что достижение этой цели оправдывает временный рост стоимости топлива. В то же время удорожание энергоносителей и негативные последствия для мировой экономики усилили политическое давление на администрацию президента США и заставили Вашингтон искать пути завершения конфликта.

Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent в июле выросли на 24%. Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что цены на нефть могут продолжить рост в течение года.

Одним из главных факторов удорожания энергоносителей стала ситуация в Ормузском проливе. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. С начала боевых действий большинство судоходных компаний избегают этого маршрута из-за риска иранских атак.

Кроме того, союзные Ирану йеменские хуситы начали угрожать судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот морской путь расположен на другом конце Красного моря от Суэцкого канала и используется, в частности, для экспорта саудовской нефти.

В субботу армия Кувейта сообщила об уничтожении беспилотников, которые, по её данным, были запущены Ираном по нескольким критически важным объектам. Ударам подверглись правительственный объект на севере страны и гражданское имущество компании на острове Бубиян. Падение обломков причинило материальный ущерб, однако обошлось без пострадавших.

В тот же день Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о двух инцидентах у побережья Омана. В одном случае танкер получил удар неизвестным снарядом, в результате чего было повреждено машинное отделение. Во время другого инцидента капитан судна сообщил о взрыве и мощном всплеске воды рядом с танкером, однако повреждений не зафиксировали.

Напомним

США и Израиль планируют масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Александра Василенко

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