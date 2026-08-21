Нефть дорожает вторую неделю на фоне угрозы новых санкций США

Цены на нефть немного выросли в пятницу и, по-видимому, движутся к росту вторую неделю подряд после того, как Соединенные Штаты пригрозили ввести "самые жесткие санкции в истории" на фоне перебоев в поставках ближневосточной нефти, которым не видно конца, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 19 центов, или на 0,20%, до $93,97 за баррель к 12:02 GMT (15:02 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 14 центов, или на 0,16%, до $86,97.

Эталонная нефть Brent подорожала более чем на 6,1%, а WTI — на 5,4% на этой неделе, достигнув на предыдущей сессии самых высоких уровней с 24 июля.

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"США занимают очень жесткую позицию в отношении Ирана, блокада восстановлена, и они угрожают ужесточением санкций против иранского экспорта нефти, поэтому мы видим, что цены на нефть снова превышают 90 долларов за баррель", — заявила аналитик ANZ Сони Кумари.

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В пятницу Иран заявил, что его ответ на любые новые угрозы со стороны США будет "разрушительным" после того, как Вашингтон пообещал ввести самые жесткие финансовые санкции в истории с целью свержения иранского руководства, пишет издание.

"Непосредственное влияние на поставки может быть ограниченным, поскольку иранский экспорт уже сильно ограничен военно-морской блокадой США", — сказал Криспус Ньяга, аналитик-исследователь Empire FX.

"Однако увеличение числа инцидентов с судами и ответные меры против экономических санкций могут усугубить текущую ситуацию в то время, когда движение через Ормузский пролив остается значительно ниже нормального уровня", — добавил он.

Цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу сокращения поставок со стороны крупных нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

Действующее мирное соглашение между США и Ираном завершилось на этой неделе, и ни одна из сторон не предприняла попыток возобновить переговоры, отмечает издание.

Предложения иранской нефти китайским покупателям сократились, а цены резко выросли на этой неделе на фоне того, как блокада США сокращает поставки из Ирана, сообщили торговые источники, а также на фоне надвигающейся угрозы новых санкций со стороны Вашингтона.

В четверг через Ормузский пролив прошли семь судов, перевозивших сырьевые товары, что составляет лишь половину от числа судов, проходивших накануне, показали данные судоходной компании Kpler.

До начала американо-израильских атак на Иран в конце февраля через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. По мере приближения шестимесячной отметки в войне перебои в энергоснабжении через этот водный путь сохраняются.

В то же время, пишет издание, был нанесен удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Пермь, расположенном более чем в 1600 км от украинской границы.

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