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Нефть дорожает вторую неделю на фоне угрозы новых санкций США

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Brent и WTI выросли на фоне угрозы более жёстких санкций США против Ирана. Через Ормузский пролив прошло вдвое меньше судов.

Нефть дорожает вторую неделю на фоне угрозы новых санкций США

Цены на нефть немного выросли в пятницу и, по-видимому, движутся к росту вторую неделю подряд после того, как Соединенные Штаты пригрозили ввести "самые жесткие санкции в истории" на фоне перебоев в поставках ближневосточной нефти, которым не видно конца, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 19 центов, или на 0,20%, до $93,97 за баррель к 12:02 GMT (15:02 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 14 центов, или на 0,16%, до $86,97.

Эталонная нефть Brent подорожала более чем на 6,1%, а WTI — на 5,4% на этой неделе, достигнув на предыдущей сессии самых высоких уровней с 24 июля.

Цены на нефть достигли самого высокого уровня с июля18.08.26, 14:57 • 4231 просмотр

"США занимают очень жесткую позицию в отношении Ирана, блокада восстановлена, и они угрожают ужесточением санкций против иранского экспорта нефти, поэтому мы видим, что цены на нефть снова превышают 90 долларов за баррель", — заявила аналитик ANZ Сони Кумари.

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В пятницу Иран заявил, что его ответ на любые новые угрозы со стороны США будет "разрушительным" после того, как Вашингтон пообещал ввести самые жесткие финансовые санкции в истории с целью свержения иранского руководства, пишет издание.

"Непосредственное влияние на поставки может быть ограниченным, поскольку иранский экспорт уже сильно ограничен военно-морской блокадой США", — сказал Криспус Ньяга, аналитик-исследователь Empire FX.

"Однако увеличение числа инцидентов с судами и ответные меры против экономических санкций могут усугубить текущую ситуацию в то время, когда движение через Ормузский пролив остается значительно ниже нормального уровня", — добавил он.

Цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу сокращения поставок со стороны крупных нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

Действующее мирное соглашение между США и Ираном завершилось на этой неделе, и ни одна из сторон не предприняла попыток возобновить переговоры, отмечает издание.

Предложения иранской нефти китайским покупателям сократились, а цены резко выросли на этой неделе на фоне того, как блокада США сокращает поставки из Ирана, сообщили торговые источники, а также на фоне надвигающейся угрозы новых санкций со стороны Вашингтона.

В четверг через Ормузский пролив прошли семь судов, перевозивших сырьевые товары, что составляет лишь половину от числа судов, проходивших накануне, показали данные судоходной компании Kpler.

До начала американо-израильских атак на Иран в конце февраля через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. По мере приближения шестимесячной отметки в войне перебои в энергоснабжении через этот водный путь сохраняются.

В то же время, пишет издание, был нанесен удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Пермь, расположенном более чем в 1600 км от украинской границы.

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Юлия Шрамко

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