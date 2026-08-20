Бессент заявил, что США введут самые жесткие санкции против Ирана, и призвал Китай к сотрудничеству

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты введут «самые жёсткие санкции в истории» против Ирана, призвав Пекин к сотрудничеству с Вашингтоном, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бессент сообщил, что проведёт пресс-конференцию в понедельник для обсуждения деталей.

«Это двойной удар. У нас есть блокада (Ирана), и мы собираемся ввести самые жёсткие санкции в истории», — сказал Бессент в интервью CNBC. «Это сработает в Иране, и мы разрушим этот режим».

«Пришло время нашим союзникам и остальному миру принять решение», — добавил он.

В среду президент США Дональд Трамп предупредил об экономических последствиях для любой страны, которая окажет «какую-либо поддержку Ирану», поскольку Соединённые Штаты стремятся урегулировать войну, которую они начали вместе с Израилем почти шесть месяцев назад.

Трамп анонсировал "сокрушительную экономическую операцию" против Ирана

«Я думаю, что нефтяные рынки неправильно интерпретируют значение этого экономического давления», — сказал Бессент. В четверг цены на нефть поднялись до максимальных значений, превышающих показатели трёхнедельной давности.

«У нас асимметричная информация, и я не уверен, почему цены на нефть выросли на фоне этого», — сказал Бессент. «Если мы оказываем максимальное экономическое давление, это означает, что, вероятно, масштабного восстановления добычи не будет».

«Мы уверены, что все хотят открытия Ормузского пролива и снижения цен на энергоносители», — сказал он. «Не забывайте, что Китай получает 50% своей энергии из стран Персидского залива. Поэтому им было бы очень полезно присоединиться к этой программе».

Добавим

По данным аналитической компании Kpler за 2025 год, Китай закупает более 80% иранской нефти. Если США начнут дальнейшую экономическую войну с Китаем, крупным экспортёром в США, включая жизненно важные редкоземельные минералы, они рискуют столкнуться с ответными мерами.

Иран выдерживает жёсткие экономические санкции уже почти 50 лет — с момента Исламской революции 1979 года.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал комментарии Трампа попыткой отвлечь американское общественное мнение от внутренних финансовых проблем, включая рекордный долг и рост процентных ставок.