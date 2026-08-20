Бессент заявив, що США запровадять найжорсткіші санкції проти Ірану та закликав Китай до співпраці

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати запровадять "найжорсткіші санкції в історії" проти Ірану, закликавши Пекін до співпраці з Вашингтоном, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Бессент повідомив, що проведе пресконференцію у понеділок для обговорення деталей.

"Це подвійний удар. Ми маємо блокаду (Ірану), і ми збираємося ввести найжорсткіші санкції в історії", — сказав Бессент в інтерв'ю CNBC. "Це спрацює в Ірані, і ми зруйнуємо цей режим".

"Настав час нашим союзникам та решті світу ухвалити рішення", — додав він.

У середу президент США Дональд Трамп попередив про економічні наслідки для будь-якої країни, яка надасть "якусь підтримку Ірану", оскільки Сполучені Штати прагнуть врегулювати війну, яку вони розпочали разом із Ізраїлем майже шість місяців тому.

Трамп анонсував "нищівну економічну операцію" проти Ірану

"Я думаю, що нафтові ринки неправильно інтерпретують значення цього економічного тиску", - сказав Бессент. Ціни на нафту в четвер піднялися до максимумів, що перевищують показники трьох тижнів.

"У нас асиметрична інформація, і я не впевнений, чому ціни на нафту зросли на тлі цього", - сказав Бессент. "Якщо ми чинимо максимальний економічний тиск, це означає, що, ймовірно, не буде масштабного відновлення видобутку".

"Ми впевнені, що всі хочуть відкриття Ормузької протоки та зниження цін на енергоносії", - сказав він. "Не забувайте, що Китай отримує 50% своєї енергії із країн Перської затоки. Тому їм було б дуже корисно приєднатись до цієї програми".

Додамо

За даними аналітичної компанії Kpler за 2025 рік, Китай закуповує понад 80% іранської нафти. Якщо США почнуть подальшу економічну війну з Китаєм, великим експортером у США, включаючи життєво важливі рідкісноземельні мінерали, вони ризикують зіткнутися з заходами у відповідь.

Іран витримує жорсткі економічні санкції вже майже 50 років з моменту Ісламської революції 1979 року.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав коментарі Трампа спробою відвернути американську громадську думку від внутрішніх фінансових проблем, включаючи рекордний борг і зростання процентних ставок.