Силы обороны поразили НПЗ "лукойла" в перми на расстоянии более 1500 км - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в перми и аэродрома «мариновка». На заводе зафиксировали пожар, ущерб уточняется.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и аэродрома "Мариновка" противника, пишет УНН.
В ночь на 21 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми Пермского края рф. На территории предприятия зафиксирован пожар
НПЗ расположен на расстоянии более 1500 километров от границы Украины.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий рф, расположенное в Перми. Проектная мощность завода составляет более 13 млн тонн нефти в год.
Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.
Глубина переработки нефти составляет около 98 процентов — это один из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий рф.
Предприятие задействовано в обеспечении армии рф.
Также поражён аэродром "Мариновка" в Волгоградской области рф
Степень нанесённого ущерба уточняется.
Зеленский подтвердил поражение НПЗ в перми и аэродрома "мариновка", повреждение Су-3421.08.26, 11:31 • 20881 просмотр