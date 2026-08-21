Силы обороны поразили НПЗ "лукойла" в перми на расстоянии более 1500 км - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и аэродрома "Мариновка" противника, пишет УНН.

В ночь на 21 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми Пермского края рф. На территории предприятия зафиксирован пожар - сообщили в Генштабе.

НПЗ расположен на расстоянии более 1500 километров от границы Украины.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий рф, расположенное в Перми. Проектная мощность завода составляет более 13 млн тонн нефти в год.

Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.

Глубина переработки нефти составляет около 98 процентов — это один из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий рф.

Предприятие задействовано в обеспечении армии рф.

Также поражён аэродром "Мариновка" в Волгоградской области рф - отметили в Генштабе.

Степень нанесённого ущерба уточняется.

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