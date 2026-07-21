Кувейт вызвал иранского посла из-за нападения на судно, в результате которого пострадали члены экипажа - СМИ
Киев • УНН
Посла Ирана в Кувейте вызвали в правительство из-за атаки на танкер "Кифан" в Ормузском проливе, в результате которой ранены члены экипажа. Кувейт осудил "несправедливые" нападения Ирана на фоне американо-иранской войны.
Во вторник посол Ирана в Кувейте Мохаммед Тутунчи был официально вызван в кувейтское правительство после нападения на судно и ранения членов экипажа, передает УНН со ссылкой на CNN.
"(Тутунчи) получил меморандум протеста после того, как Иран в понедельник вечером атаковал кувейтский танкер "Кифан" во время его пересечения Ормузского пролива. В результате несколько членов экипажа получили ранения", — сообщило Министерство иностранных дел Кувейта в сообщении на арабском языке X.
В сообщении также говорится, что на встрече с Тутунчи заместитель министра иностранных дел Кувейта Хамад Сулейман Машаан аль-Машаан осудил "несправедливые" иранские нападения на страну с начала американо-иранской войны в конце февраля.
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Издание отмечает, что Кувейт, ключевой союзник США, на территории которого расположены несколько американских военных объектов, подвергается действиям Ирана в ответ на американские атаки.