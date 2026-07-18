Новые удары США и Ирана повредили мосты, энергообъекты и завод по опреснению воды

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США и Иран в пятницу усилили взаимные атаки на объекты инфраструктуры и военные цели на Ближнем Востоке на фоне обострения борьбы за контроль над Ормузским проливом. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, США расширили удары по Ирану, атаковав мосты, энергетические объекты и разрушив башню в одном из ключевых иранских портов. Отмечается, что это стало продолжением политики президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран с целью ослабления его контроля над стратегически важным Ормузским проливом.

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В ответ Иран нанес ракетные удары по союзникам США в регионе, в частности по Катару и Кувейту. В Кувейте в результате атаки был поврежден один из заводов по опреснению морской воды.

Конфликт длится более четырех месяцев

По информации Associated Press, боевые действия все больше концентрируются вокруг Ормузского пролива, а попытка временного прекращения огня не привела к деэскалации.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские силы проводят уже седьмую ночь подряд операции, направленные на ослабление военного потенциала Ирана.

Иранские чиновники заявляют, что в результате последних американских ударов погибли десятки людей, еще сотни получили ранения. В то же время американские военные сообщили об увеличении числа раненых среди своих военнослужащих.

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