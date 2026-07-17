США заявляют, что уничтожили иранскую наблюдательную вышку
Киев • УНН
Соединенные Штаты уничтожили наблюдательную вышку Корпуса стражей исламской революции в порту Шахид Калантари в Иране. Удар направлен на снижение способности КСИР отслеживать суда в Ормузском проливе.
Вчера США уничтожили наблюдательную вышку, принадлежащую Корпусу стражей исламской революции, на юго-восточном побережье Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление военных, передает УНН.
Детали
Уничтожение наблюдательной вышки порта Шахид Калантари в портовом городе Чабахар снизит "способность КСИР отслеживать и поражать коммерческие суда в Ормузском проливе", а также атаковать гражданские экипажи, заявило Центральное командование США.
"Кроме того, удар защищает свободу судоходства в региональных водах для всех судов, за исключением судов, которые пытаются нарушить действующую военно-морскую блокаду США против Ирана", — добавили военные.
Нападение на объект произошло на фоне усилий США по ограничению контроля Ирана над Ормузским проливом.
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