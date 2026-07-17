США нанесли удары по Ирану шестую ночь подряд, Тегеран ответил

США в пятницу рано утром расширили свою кампанию воздушных ударов по Ирану, нанеся удары по новым мостам и, по-видимому, обрушив башню в ключевом иранском порту, что является частью угроз президента США Дональда Трампа начать наносить удары по инфраструктуре, чтобы оказывать давление на Тегеран и заставить его ослабить контроль над Ормузским проливом. Иран начал новые ракетные атаки против стран-союзников США на Ближнем Востоке, включая Катар, ключевого посредника в этой войне, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Временное перемирие, согласованное в прошлом месяце, рухнуло, и регион переживает несколько дней взаимных атак США и Ирана в борьбе за контроль над проливом. Иранские официальные лица заявляют, что в результате ударов США погибли десятки людей и сотни получили ранения, а также сообщается о новых жертвах в результате ударов в пятницу.

Когда США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, Тегеран фактически закрыл пролив для судоходства, что привело к резкому росту цен на нефть и дало Ирану значительные рычаги влияния на переговорах.

В своем обращении к американскому народу в прайм-тайм Трамп настаивал на том, что война идет хорошо.

"Мы также одерживаем большие победы в Иране, и вы очень скоро увидите плоды этой работы", - сказал Трамп.

Мосты и портовая башня в Иране подверглись ударам

Американские войска нанесли авиаудары по мостам в ночь на пятницу в южной иранской провинции Хормозган, в результате чего погибли по меньшей мере семеро человек, сообщило иранское государственное телевидение. Атаки пришлись на Бандар-Хамир, город на иранском побережье в Ормузском проливе.

Центральное командование США заявило, что в ходе последних авиаударов, завершившихся на рассвете в пятницу, было поражено десятки целей, что стало шестой ночью подряд американских атак.

В результате ударов, по-видимому, обрушилась и башня в иранском порту Чабахар в Оманском заливе, ключевом торговом пути для соседнего Афганистана, не имеющего выхода к морю.

Министр обороны США Пит Хегсет поделился изображением обрушающейся наблюдательной башни. Это изображение ранее распространялось в социальных сетях через активистов.

Порт Чабахар, которым Иран управлял при поддержке Индии, неоднократно становился целью американских авиаударов. Иранские государственные СМИ признали третий раунд ударов по объекту, не сразу сообщив об обрушении башни.

Иран описывал башню как для наблюдения за коммерческим потоком в порт. Однако иранская военизированная Революционная гвардия действует в портах по всей стране.

США наносят новую волну ударов по Ирану

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В пятницу Катар дважды предупредил население о необходимости укрыться, на фоне того, как по стране был нанесен шквал иранских ракетных ударов. Люди слышали взрывы над головой, когда средства ПВО пытались перехватить ракеты. Министерство внутренних дел Катара сообщило, что в результате падения обломков пострадал ребенок.

Катар с Пакистаном является ключевым посредником в переговорах о прекращении войны с Ираном. Однако переговоры сорвались из-за контроля Ирана над Ормузским проливом.

Рано утром в пятницу Иран также нанес удары по Бахрейну и Кувейту.

В пятницу утром в Эрбиле и Сулеймании в полуавтономном курдском регионе на севере Ирака также были слышны взрывы, на фоне того, как системы ПВО отражали удары. Информация о каких-либо разрушениях пока отсутствует.

Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США