США наносят новую волну ударов по Ирану
Киев • УНН
Центральное командование США объявило о новой волне авиаударов по Ирану. Удары направлены на ослабление военного потенциала Ирана.
По данным американских военных, США начали очередную волну авиаударов по Ирану, передает УНН со ссылкой на CNN.
Центральное командование США, штаб-квартира в Тампе, которое контролирует американские войска в конфликте, объявило об ударах через социальные сети.
Командование заявило, что авиаудары, начавшиеся около 21:00 по киевскому времени в четверг, направлены на "дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана".
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