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США наносят новую волну ударов по Ирану

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Центральное командование США объявило о новой волне авиаударов по Ирану. Удары направлены на ослабление военного потенциала Ирана.

США наносят новую волну ударов по Ирану

По данным американских военных, США начали очередную волну авиаударов по Ирану, передает УНН со ссылкой на CNN.

Центральное командование США, штаб-квартира в Тампе, которое контролирует американские войска в конфликте, объявило об ударах через социальные сети.

Командование заявило, что авиаудары, начавшиеся около 21:00 по киевскому времени в четверг, направлены на "дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана".

США нанесли ракетные удары вокруг иранского острова Кешм в Персидском заливе - СМИ16.07.26, 19:42 • 2498 просмотров

Антонина Туманова

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Соединённые Штаты
Иран