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США высадили морпехов на коммерческий танкер в Оманском заливе и расширили удары по Ирану

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Американские морские пехотинцы проверяют судно на соблюдение блокады иранских портов. В результате авиаударов ранены семь человек в Бендер-Аббасе.

США высадили морпехов на коммерческий танкер в Оманском заливе и расширили удары по Ирану
Фото: https://www.facebook.com/Marine Corps League Intracoastal Detachment 1058 Group

США продолжают усиливать военное давление на Иран. Американские морские пехотинцы высадились на коммерческий танкер в Оманском заливе для проверки соблюдения морской блокады иранских портов, а также нанесли новые удары по нескольким регионам страны. Об этом сообщают Al Jazeera и The Guardian, передает УНН.

Детали

По данным Центрального командования США (CENTCOM), морские пехотинцы 11-го экспедиционного подразделения поднялись на борт танкера M/T Wen Yao в Оманском заливе, чтобы "обеспечить полное соблюдение действующей морской блокады".

В CENTCOM также заявили, что с момента введения блокады во вторник американские военные уже перенаправили три коммерческих судна, которые пытались ее нарушить. Накануне американская авиация также вывела из строя пустой нефтяной танкер, который, по утверждению США, пытался прорвать блокаду.

Тем временем государственные СМИ Ирана сообщили о новой волне американских авиаударов. По их данным, атаки были нанесены по целям вблизи Тегерана, в провинции Семнан, где расположены объекты производства баллистических ракет и космической программы Ирана, а также в провинциях Хамадан, Хормозган, Хузестан, Лурестан, Маркази, Систан и Белуджистан и на острове Кешм вблизи Ормузского пролива.

Иранские государственные медиа также сообщили, что в результате удара по жилому району Аллах-Акбар в портовом городе Бендер-Аббас ранения получили семь человек. Еще двое, по их данным, пострадали после атаки на железнодорожный узел города. Кроме того, западнее Бендер-Аббаса, как утверждается, были поражены два моста, в результате чего погибли три человека и еще девять получили ранения.

В ответ Иран продолжил атаки на американские военные объекты в регионе. В Кувейте сообщили об отражении ракетных и беспилотных атак, а власти Катара повысили уровень угрозы безопасности после взрывов, которые слышали жители Дохи. В Бахрейне МВД призвало население оставаться в укрытиях.

Государственные СМИ Ирана заявили, что армия страны атакует американские самолеты и вертолеты на авиабазе в Бахрейне "в ответ на вражеские удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям".

Как отмечает The Guardian, расширение американской воздушной кампании и усиление морской блокады происходят после срыва режима прекращения огня между США и Ираном. Издание также сообщает, что удары США все больше направляются по транспортной и другой критической инфраструктуре Ирана, а президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "побеждают в Иране" и вскоре американцы "увидят результаты этой работы".

США нанесли удары по Ирану шестую ночь подряд, Тегеран ответил17.07.26, 08:25 • 3844 просмотра

Андрей Тимощенков

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