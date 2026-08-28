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Сербія домоглася чергового зняття санкцій з нафтової компанії NIS, що належить рф

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Сербська нафтова компанія NIS отримала від OFAC дозвіл працювати до 30 вересня. Тим часом MOL завершує купівлю частки "Газпрому".

Сербія домоглася чергового зняття санкцій з нафтової компанії NIS, що належить рф

Сербія отримала від США чергове звільнення від санкцій для своєї нафтової компанії NIS (NIIS.BEL), що належить росії, до 30 вересня. Про це повідомила в п'ятницю в Instagram міністр енергетики Дубравка Джедович Ханданович, передає УНН.

Як повідомляє Reuters, звільнення від санкцій, надане Управлінням з контролю за іноземними активами США, дозволить NIS, що управляє єдиним у Сербії нафтопереробним заводом, продовжувати імпорт сирої нафти до продажу контрольного пакету акцій російської компанії угорській нафтогазовій компанії MOL (MOLB.BU).

"Продовження ліцензії дозволяє нам продовжувати постачання (на ринок), одночасно працюючи над довгостроковим рішенням для NIS", - сказала Джедович Ханданович.

У жовтні минулого року OFAC запровадило санкції проти НПЗН у рамках ширших заходів, спрямованих проти російського енергетичного сектора у зв'язку з війною в Україні, і вимагало продажу 56% акцій, які належать "Газпрому".

Видання зауважує, що цей виняток має вирішальне значення для Сербії, оскільки НПЗН покриває близько 80% потреб країни у нафтопродуктах. Імпорт інших видів палива до балканської країни в липні скоротився до 25% від місячного цільового показника, оскільки рекордно низький рівень води в Дунаї змусив баржі та танкери працювати на третині своєї вантажопідйомності.

Джедович Ханданович заявила, що переговори між MOL та "Газпромом" знаходяться на завершальній стадії.

"Продовження ліцензії є сигналом того, що є прогрес і готовність забезпечити додатковий необхідний час для завершення цієї складної угоди", - сказала вона, не вдаючись до подробиць.

OFAC надало NIS низку винятків із санкцій, що дозволяють імпортувати нафту по хорватському трубопроводу "Янаф", тоді як MOL завершує придбання після підписання попередньої угоди у січні.

Сербському уряду належить 29,9% акцій NIS, а частина, що залишилася, належить дрібним акціонерам і співробітникам.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
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Війна в Україні
Газпром
Reuters
Сербія
Хорватія
Сполучені Штати Америки
Україна