Сухая погода с сильным ветром на юге - прогноз синоптиков на 29 сентября
Киев • УНН
29 сентября в Украине ожидается сухая погода без осадков и до 23° тепла. На юге возможны порывы ветра до 20 м/с.
Сухая погода, с температурой до 23 градусов тепла и сильными порывами ветра на юге, ожидается в Украине 29 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу, сегодня небольшая облачность.
Без осадков.
Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 15-20°; в южной части ночью 9-14°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.
Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11616 просмотров