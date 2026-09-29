Сухая погода с сильным ветром на юге - прогноз синоптиков на 29 сентября

Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»

Макрон после удара рф по НАН: «Это новое свидетельство презрения российского режима к науке и правде»

ВСУ уничтожили три российских танка в 65 км от фронта, хотя оккупанты закопали их в землю

В России через неделю после "выборов" так и не смогли опубликовать полные результаты из-за "математических противоречий"

ВСУ превратили советские БТР-60 в роботов-камикадзе для прорыва российской обороны

Украина будет производить ракеты Aster 30 для одной из самых мощных систем ПВО Европы

Как россияне сделали свои "Герани" ещё опаснее и почему новая система лучше работает днём

Россия ночью ударила баллистическими ракетами по Киеву: повреждены административное здание и учебное заведение

На границе с Украиной в Польше готовятся к возможной гибридной атаке России